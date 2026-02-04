Ukrajinski in ruski pogajalci naj bi se danes v Abu Dabiju sestali na novem krogu neposrednih pogovorov o končanju vojne. Pogovori, ki potekajo ob posredovanju ZDA, so bili sprva načrtovani minulo nedeljo, vendar so jih po navedbah Kremlja zaradi težav z urnikom prestavili na ta teden. Ključno vprašanje glede ozemlja ostaja za zdaj nerešeno.

6.00 Ukrajinski in ruski pogajalci na novih pogovorih o končanju vojne

Ukrajinski in ruski pogajalci bi se morali v nedeljo v Abu Dabiju sestati na drugem krogu neposrednih pogovorov o končanju vojne, ki so jih začeli konec januarja v prestolnici Združenih arabskih emiratov. Vendar pa so bili zaradi prilagoditve urnikov vseh treh strani prestavljeni na danes, so pojasnili v Moskvi.

Na čelu ukrajinske delegacije bo vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, rusko pa naj bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vodil vodja vojaške obveščevalne službe Igor Kostjukov. Pogovori naj bi trajali do četrtka.

Moskva je sicer na prošnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden spričo izjemnega mraza pristala na omejeno prekinitev napadov na ukrajinsko infrastrukturo, ki pa se je glede na navedbe Kremlja iztekla v nedeljo.

Eno ključnih odprtih vprašanj na poti do morebitnega mirovnega dogovora naj bi bilo sicer še vedno vprašanje ozemlja. Rusija namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga zahteva zase, čeprav ozemlja ne nadzoruje v celoti. Tovrstne zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.