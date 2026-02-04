Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
4. 2. 2026,
6.14

Osveženo pred

38 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Abu Dabi konec vojne pogovori ozemlje vojska Rusija Ukrajina

Sreda, 4. 2. 2026, 6.14

38 minut

Vojna v Ukrajini

Ukrajinski in ruski pogajalci na novih pogovorih o končanju vojne

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Ukrajina/Rusija napadi | Do novih pogovorov prihaja v času, ko Rusija stopnjuje napade na Ukrajino, ki so v zadnjih dneh zahtevali več deset smrtnih žrtev in ranjenih. Poročali so tudi o obsežnih izpadih elektrike, medtem ko so se temperature spustile krepko pod ledišče. | Foto Reuters

Do novih pogovorov prihaja v času, ko Rusija stopnjuje napade na Ukrajino, ki so v zadnjih dneh zahtevali več deset smrtnih žrtev in ranjenih. Poročali so tudi o obsežnih izpadih elektrike, medtem ko so se temperature spustile krepko pod ledišče.

Foto: Reuters

Ukrajinski in ruski pogajalci naj bi se danes v Abu Dabiju sestali na novem krogu neposrednih pogovorov o končanju vojne. Pogovori, ki potekajo ob posredovanju ZDA, so bili sprva načrtovani minulo nedeljo, vendar so jih po navedbah Kremlja zaradi težav z urnikom prestavili na ta teden. Ključno vprašanje glede ozemlja ostaja za zdaj nerešeno.

Pomembnejše novice dneva:

6.00 Ukrajinski in ruski pogajalci na novih pogovorih o končanju vojne

6.00 Ukrajinski in ruski pogajalci na novih pogovorih o končanju vojne

Ukrajinski in ruski pogajalci bi se morali v nedeljo v Abu Dabiju sestati na drugem krogu neposrednih pogovorov o končanju vojne, ki so jih začeli konec januarja v prestolnici Združenih arabskih emiratov. Vendar pa so bili zaradi prilagoditve urnikov vseh treh strani prestavljeni na danes, so pojasnili v Moskvi.

Na čelu ukrajinske delegacije bo vodja ukrajinskega sveta za nacionalno varnost Rustem Umerov, rusko pa naj bi po poročanju nemške tiskovne agencije dpa vodil vodja vojaške obveščevalne službe Igor Kostjukov. Pogovori naj bi trajali do četrtka.

Moskva je sicer na prošnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa prejšnji teden spričo izjemnega mraza pristala na omejeno prekinitev napadov na ukrajinsko infrastrukturo, ki pa se je glede na navedbe Kremlja iztekla v nedeljo.

Eno ključnih odprtih vprašanj na poti do morebitnega mirovnega dogovora naj bi bilo sicer še vedno vprašanje ozemlja. Rusija namreč zahteva, da se ukrajinske sile umaknejo iz Donbasa na vzhodu Ukrajine, ki ga zahteva zase, čeprav ozemlja ne nadzoruje v celoti. Tovrstne zahteve so v Kijevu že večkrat zavrnili.
 
Donald Trump, ameriški predsednik, ZDA
Novice Trump ni bil presenečen nad tem, kar se je zgodilo v Ukrajini
Morilec Rusija
Novice Rusija v šoku zaradi pošastnega umora devetletnega dečka
Jedrsko orožje
Novice Svarilo: "Svet se lahko znajde v bolj nevarnem položaju kot kdajkoli"
Mark Rutte, generalni sekretar NATO
Novice Mark Rutte bo nagovoril ukrajinski parlament
Abu Dabi konec vojne pogovori ozemlje vojska Rusija Ukrajina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.