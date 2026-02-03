Rusija v šoku zaradi pošastnega umora devetletnega dečka

V bližnji okolici Sankt Peterburga v Rusiji se je danes zjutraj končala obširna iskalna akcija za pogrešanim devetletnim dečkom Pašo, ki ga je 30. januarja v svoje vozilo zvabila takrat še neznana oseba. Našli so ga mrtvega v zmrznjenem ribniku. Krivdo za umor dečka je že priznal 38-letni Petr Žilkin.

Petr Žilkin je v ponedeljek zvečer policiji v Sankt Peterburgu priznal, da je umoril devetletnega Pašo, ki ga je v petek, 30. januarja, v bližini ene od bencinskih črpalk na obrobju ruske metropole zvabil v svoj avtomobil, in nato skril njegovo truplo.

Osumljenec za umor trdi, da ga je deček izsiljeval

Kot poroča ruski medij Fontanka, je 38-letni Žilkin dečku obljubil, da mu bo nekaj kupil, nato pa mu med vožnjo z njegovim avtomobilom ponudil pet tisoč rubljev (okrog 55 evrov) za spolno uslugo. Paša naj bi ponudbo sprejel in skupaj sta se odpeljala na odročno lokacijo.

Letak, s katerim so iskali pogrešanega Pašo. Foto: Sledcom

Po njegovih besedah se je deček sicer zavedal, da je nekaj zelo narobe, in mu zagrozil, da bo vsem povedal o nespodobni in predvsem izjemno nezakoniti ponudbi Žilkina. Začel naj bi ga izsiljevati: če mu bo Žilkin plačal pol milijona rubljev (5.500 evrov), bo ostal tiho.

Pretepel ga je do nezavesti in utopil v ribniku

120-kilogramski Žilkin se je na devetletnika nato spravil s pestmi in ga večkrat udaril tako močno, da se je Paša onesvestil. Nato je poiskal ribnik, ki še ni bil zmrznjen, dečka obtežil tako, da je nanj privezal železne cevi, in ga nezavestnega odvrgel v vodo.

Preiskava Žilkinovega osebnega avtomobila. Foto: Sledcom

Žilkin je nato pobegnil v mesto Pskov in se zatekel k prijateljem ter jim takoj povedal, da ga išče policija, a da ni storil ničesar. Prijateljem tudi ni razkril, zakaj naj bi ga iskali. Nato je začel piti. Kmalu zatem ga je našla policija.

Žilkin ima otroka, ki je iste starosti kot umorjeni Paša

Kot še poroča Fontanka, ki se sklicuje na informacije sanktpeterburške policije in ruskega preiskovalnega komiteja, je imel Žilkin v času aretacije pri sebi prenosni računalnik, na katerem so med drugim našli posnetke spolnih zlorab otrok.

Petr Žilkin (levo) po privedbi na policijsko postajo. Foto: Sledcom

Žilkin je bil sicer rojen v Lugansku v delu Ukrajine, ki ga trenutno okupira Rusija, nato pa je pred selitvijo v Sankt Peterburg dalj časa živel v Rostovu v Rusiji. Žilkin je poročen in ima hčerko, ki je stara toliko kot umorjeni deček Paša.