Leta 2015 je nekdanja alpska smučarka Tina Maze na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v koloradskem Vailu in Beaver Creeku vso konkurenco premagala tudi v alpski kombinaciji. Mazejeva je postavila najhitrejši čas kombinacijskega smuka, prednost pa je nato ubranila tudi v finalnem delu, ko je daljše smukaške zamenjala za krajše slalomske smuči.

To je bil četrti in hkrati zadnji naslov svetovne prvakinje za Črnjanko, ki si je na svetovnih prvenstvih nadela še pet srebrnih odličij.

Zgodilo se je še …

Leta 1930 je na prijateljski tekmi proti Švici v Rimu pri zmagi s 4:2 prvič za italijansko reprezentanco nastopil legendarni italijanski nogometaš Giuseppe Meazza, s 33 goli na 53 nastopih drugi na večni lestvici strelcev Azzurrov. Že ob debiju je nakazal izjemni strelski talent in zabil dva gola.

Leta 1994 je slovenska atletinja Britta Bilač je na dvoranskem atletskem mitingu v Frankfurtu postavila slovenski rekord v skoku v višino. Preskočila je natanko dva metra.

Leta 1996 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom dr. Zdenka Verdenika na prijateljski tekmi proti Malti v Valletti remizirala brez zadetkov.

Leta 1997 je Primož Peterka zmagal na drugi tekmi za svetovni pokal na letalnici na Kulmu. Skočil je 195,5 metra in 203 metre, kar je bil nov slovenski rekord.

Z osmo zmago v karieri je še povečal vodstvo v skupnem seštevku svetovnega pokala, ki ga je ob koncu sezone osvojil. Drugi je bil Avstrijec Andreas Goldberger (195,5 in 200,5 metra), tretji pa Japonec Takanobu Okabe (195,5 in 193,5 metra).

Leta 1998 je na zimskih olimpijskih igrah v Naganu v ženski posamični biatlonski tekmi na 15 kilometrov Andreja Grašič zasedla peto mesto, do srebra pa ji je manjkal en sam zadet strel. Kljub temu je Tržičanka dosegla najboljšo slovensko uvrstitev v biatlonu na olimpijskih igrah.

Leta 1998 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Bojana Prašnikarja na prijateljski tekmi proti Cipru v Limassolu izgubila z 0:1.

Leta 1998 je nemški sankač Georg Hackl na zimskih olimpijskih igrah v Naganu na tekmi posameznikov osvojil tretjo zlato medaljo na zimskih olimpijskih igrah. V Salt Lake Cityju je postal prvi športnik, ki je v isti posamični disciplini dobil medaljo petkrat zapored (srebrn je bil v Calgaryju 1988 in Salt Lake Cityju 2002).

Leta 2003 je slovenski smučarski skakalec Robert Kranjec zasedel tretje mesto na tekmi za svetovni pokal v Willingenu.

Leta 2005 je slovenska nogometna reprezentanca pod vodstvom Branka Oblaka na prijateljski tekmi proti Češki v Celju pod vodstvom Branka Oblaka izgubila z 0:3.

Leta 2013 je slovenski biatlonec Jakov Fak na svetovnem prvenstvu v Novem mestu na Češkem osvojil bronasto medaljo v šprintu.

Leta 2014 so slovenski smučarski skakalci Jurij Tepeš, Jaka Hvala, Peter Prevc in Robert Kranjec zmagali na ekipni tekmi za svetovni pokal v Willingenu.

Leta 2014 je Slovenija na olimpijskih igrah v Sočiju prišla do prve medalje. Skakalec Peter Prevc je na srednji skakalnici osvojil srebrno medaljo. Zmagal je Poljak Kamil Stoch, tretji je bil Norvežan Anders Bardal.



Leta 2018 so se z otvoritveno slovesnostjo v znaku miru v Pjongčangu v Južni Koreji začele 23. zimske olimpijske igre.

Leta 2020 je slovenski kolesar Tadej Pogačar postal skupni zmagovalec dirke po Valencii. Potem ko je dobil tako drugo kot četrto etapo, je v peti etapi od Paterne do Valencie zadržal rumeno majico vodilnega in slavil tretjič v karieri na enotedenskih dirkah.

Leta 2022 je slovenska alpska smučarka Andreja Slokar na olimpijskih igrah v Pekingu v slalomu osvojila peto mesto. Slokarjeva je na koncu medaljo zgrešila za deset stotink. Druga Slovenka v finalu Ana Bucik je osvojila enajsto mesto (+1,69).

Leta 2025 je bil slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek na posamični tekmi svetovnega pokala smučarjev skakalcev v Lake Placidu tretji. Zaostal je le za Avstrijcema Danielom Tschofenigom in Janom Hörlom.

Leta 2025 so si slovenske košarkarice petič zapored zagotovile udeležbo na evropskem prvenstvu.

Rodili so se …

1928 pokojni nizozemski nogometaš in trener Rinus Michels

​1931 pokojni češki nogometaš Josef Masopust

1957 nekdanji škotski nogometaš in trener Gordon Strachan

​1958 nekdanji kanadski hokejist Chris Nilan

1965 nekdanji nemški atlet Dieter Baumann

1971 nekdanji srbski rokometaš Rastko Stefanović

​​​1973 nekdanja beloruska telovadka Svetlana Boginskaja

1975 nekdanji slovenski kolesar Uroš Murn

​1976 nekdanji grški nogometaš Georgios Korakakis

1979 nekdanji slovenski veslač Luka Špik

​1980 nekdanji grški nogometaš Angelos Charisteas

​1982 ameriški košarkar Jameer Nelson

1982 nekdanji slovenski smučarski tekač Igor Jesenovec

1986 romunski nogometaš Ciprian Tatarusanu

1987 slovenski hokejist Gašper Krošelj

1987 nekdanji slovenski hokejist Miha Brus

1990 slovenski nogometaš Patrik Raduha

1991 slovenski hokejist Aleksandar Magovac

1992 japonski motociklistični dirkač Takaaki Nakagami

1993 slovenski kolesar Marko Pavlič

1993 paragvajski nogometaš Junior Alonso

1995 hrvaški nogometaš Mario Pašalić

1995 madžarski rokometaš Bence Banhidi

1997 ameriški igralec ameriškega nogometa Saquon Barkley

1998 nogometaš iz BiH Nardin Mulahusejnović

1999 kitajska igralka namiznega tenisa Wang Manyu

2001 slovenska hokejistka Tamara Breznik

2002 ameriška plavalka Regan Smith

2002 slovenska odbojkarica Mija Šiftar

