Šest slalomov, šest zmagovalcev. "Smučanje je brutalen šport."

Šesti moški slalom sezone in še šesti zmagovalec. Linus Strasser. A 25. nočni slalom v Schladmingu je dal več kot le enega junaka. Za Atleja Lieja McGratha in Manuela Fellerja so se zdele stopničke tokrat kot misija nemogoče. A jima je uspelo.

Moški slalom je v zadnjih sezonah najbolj nepredvidljiva disciplina v svetovnem pokalu. V prejšnji sezoni smo na enajstih slalomih videli sedem različnih zmagovalcev (noben ni dobil več kot dva slaloma). Drugače je bilo v ženski konkurenci, kjer sta si zmage razdelili le dve smučarki (Petra Vlhova in Mikaela Shiffrin). Pri dekletih je to zimo zgodba podobna: pet zmag Slovakinje, dve zmagi Američanki. Medtem ko je pri moških zmagovalca skoraj nemogoče napovedani: sedem slalomov, sedem različnih zmagovalcev. To se odraža tudi v skupnem seštevku, saj je razlika med vodilnim Lucasom Braathenom (257 točk) in trenutno devetouvrščenim Henrikom Kristoffersenom le 101 točka. Slednji slaloma to sezono še ni dobil. Po olimpijskih igrah sledijo še trije.

Slalomski zmagovalci sezone:



Val d`Isere: Clement Noel

Madonna di Campiglio: Sebastian Foss-Solevag

Adelboden: Johannes Strolz

Wengen: Lucas Braathen

Kitzbühel: Dave Ryding

Schladming: Linus Strasser

"Med 15 in 20 fantov lahko dobi tekmo"

Linus Strasser je prvič zmagal na slalomu. Foto: Guliver Image Po odstopih najhitrejših dveh v prvi vožnji Kristofferja Jakobsena in Giuliana Razzolija je torkov nočni slalom v Schladmingu dobil peti po prvi vožnji Nemec Linus Strasser. To je 30-letnikova druga slalomska zmaga v svetovnem pokalu oziroma tretje stopničke. V Schladmingu je nemški smučar nazadnje zmagal leta 1990 (Armin Bittner). "To je super kul. Mislim, da lahko od prve trideseterice med 15 in 20 fantov dobi tekmo ali preseneti. To je samo dobro za naš šport," je izpostavil Strasser, ki je bil na sobotnem slalomu v Kitzbühelu 14. "Smučanje je brutalen šport. Ločnica med razočaranjem in veseljem je običajno zelo majhna." Zdaj je v seštevku slaloma četrti. Dobro popotnica zanj pred olimpijskim slalomom, ki bo v nedeljo 13. februarja.

Slalomski seštevek sezone:



1. Lucas Braathen (Nor) 257 točk

2. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 220

3. Manuel Feller (Avt) 185

4. Linus Strasser (Nem) 178

5. Daniel Yule (Švi) 178

6. Clement Noel (Fra) 177

7. David Ryding (VBr) 171

8. Loic Meillard (Švi) 167

9. Henrik Kristoffersen (Nor) 156

10. Giuliano Razzoli (Ita) 154

"Prvič v življenju nisem mogel nehati jokati"

Po solzah sreče še vzklik zadovoljstva. Atle McGrah. Foto: Guliver Image A ni bil edini junak dneva. Prvič je na slalomske stopničke stopil Norvežan Atle Lie McGrath. Sedmi po prvi vožnji, na koncu drugi. V ciljnem izteku ni mogel zadržati solz. "Prvič v življenju nisem mogel nehati jokati. Tega trenutka ne bom nikoli pozabil. Mislim, da je zelo pomembno, da pokažeš svoja čustva." V zadnjem letu mu ni bilo lahko. Lani si je po veleslalomu v Adelbodnu poškodoval koleno, na začetku tega meseca pa si je zlomil prst na roki. Na prejšnjih treh slalomih ni osvojil niti točke. "Zadnje tekme so bile zame zelo težke. Sem sem prišel brez pričakovanj. Mislil sem si, saj ne more biti hujše." Enaindvajsetletnik je sin nekdanjega ameriškega smučarja Felixa McGratha. Mama je Norvežanka. Od njegovega drugega leta starosti živijo na Norveškem.

"Eden mojih največjih podvigov"

Tretjeuvrščeni Manuel Feller je stopničk bolj vajen. To so bile njegove 13. v svetovnem pokalu. Pa je ta dosežek 29-letni Avstrijec vseeno opisal za največjega doslej. Zadnjih 10 dni je bil zaradi pozitivnega testa na koronavirus v karanteni. "Prva dva dneva me je bolena glava kot še nikoli. Nato pa sem doma v dnevni sobi vozil sobno kolo." Opoldne je odpeljal tri trening vožnje v Reiterlamu, nato odhitel na tekmo v Schladming. S številko 1 je zelo slabo odpeljal prvo vožnjo (28. mesto). Finalni nastop pa je bil za čisto desetko in pridobil je kar 25 mest. "To je vsekakor eden mojih največjih podvigov, ki sem jim kdaj koli dosegel v karieri." Ničesar ni imel izgubiti, zato je napadel na polno. "Manuel je kot top. Nikoli ne veš, kaj bo z njim. Trenutno je v res dobri formi. Prva vožnja je bila še posledica korone, v drugi pa je že pokazal, česa je sposoben," je nastop svojega varovanca komentiral glavni trener avstrijske ekipe za tehnične discipline Adreas Pülacher.

Iz karantene naravnost na stopničke. In to na eni najtežjih tekem, v Schladmingu. Manuel Feller. Foto: Guliver Image

