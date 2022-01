Sam svoj serviser, odpisan iz ekipe, zdaj pa zmagovalec

Pri 29 letih je prvič zmagal v svetovnem pokalu. Foto: Reuters V svetovnem pokalu nastopa že devet sezon. Večkrat je tekmovanje končal že po prvi vožnji (običajno ob progi) kot pa se prebil med dobitnike točk. Z izjemo desetega mesta v Madonni di Campiglio pred dvema letoma še ni zares opozoril nase. To nedeljo pa je na slalomu v Adelbodnu šokiral smučarsko karavano. V zelo težkih snežnih razmerah je zmagal s štartno številko 38, potem ko je bil po prvi vožnji sedmi. Avstrijec Johannes Strolz. To je bil njegov tretji nastop v sezoni, potem ko je v Madonni na slalomu odstopil v finalu, v Val d'Iserju pa v prvi vožnji.

Ima 29 let in avstrijska reprezentanca je nad njim že obupala. Pred to sezono je namreč ostal brez mesta v ekipi. Smučar iz Vorarlberga se je tako kot Marc Digruber na sezono pripravljal sam oziroma občasno s smučarji iz različnih držav. Del priprav je opravil v pokriti dvorani v Oslu na Norveškem. Treniral ga je Digruberjev brat Eric Digruber, pomagal je še Linus Walch. Serviserja nima. Smuči si pripravlja kar sam.

Pred kratkim je opravil trening z avstrijsko reprezentanco. Ko so videli, da je naredil korak v pravo smer, so mu ponudili, da bi si serviserja delil z Dominikom Raschnerjem. "Zelo sem bil hvaležen za ponudbo in o njej dolgo razmišljal, a sem se odločil, da bom to še naprej delal sam. Preveč tvegano je bilo, da bi šel pred slalomskim januarjem v ta eksperiment," je pomoč avstrijske reprezentance odklonil Strolz.

"Vedno sem imel občutek, da zmorem več"

V finalu Adelbodna se je s sedmega prebil na prvo mesto. Foto: Reuters In očitno ravnal pravilno. Na Chuenisbärgliju, na svoji 64. tekmi v svetovnem pokalu, je zmagal. "Sanjsko. Neverjetno. Končno je poplačano, kar sem vlagal vase zadnja leta," je bil šokiran še sam. Strolzi, kot ga kličejo. "Bili so trenutki, ko sem se tudi sam spraševal, ali sploh zmorem, ampak vedno sem imel občutek, da lahko pokažem več. Zdaj mi je to končno uspelo uresničiti."

"Strolzi je imel zadnja leta ogromno smole. Mislim, da se zdaj vsi veselimo z njim," je uspeh kariere 29-letnega smučarja komentiral glavni trener avstrijske ekipe za tehnične discipline Marko Pfeifer. "Čeprav nekateri fantje niso del naše ekipe, jim stojimo ob strani. Ni nam bilo lahko, ko smo mu spomladi rekli, da ni več član naše ekipe, a to je okrepilo njegovo glavo. Vedno je dobro smučal, a ga je psiha pogosto izdala."

S Fellerjem sošolca, sin olimpijskega prvaka

Nad Strolzem je bil navdušen tudi tokrat drugouvrščeni Manuel Feller: "Strolzija že dolgo poznam. Sam si pripravlja smuči in sploh ga ni v naši ekipi. Mislim, da si nihče od nas niti ne predstavlja, kako težko je, ko si ob treningu še sam pripravljaš smuči." Res ga dobro pozna, saj sta bila celo sošolca. "Zelo sem vesel zanj. Upam, da bomo zdaj skupaj nadaljevali tako."

Prvi trije na slalomu v Adelbodnu. S Fellerjem sta bila sošolca. Foto: Reuters

Johannes je sin olimpijskega prvaka v kombinaciji iz Calgaryja 1988 Huberta Strolza (srebrn je bil v veleslalomu). Ne le, da si sam pripravlja smuči, sam je moral poskrbeti tudi za celoten proračun svoje "ekipe". "Pravzaprav sem vse plačal iz lastnega žepa. Nekaj pomoči sem dobil tudi iz drugih ekip, predvsem iz nemške. Jeseni sem treniral tudi z Linusom Strasserjem. Hvaležen sem vsem, ki so mi pomagali in še verjeli vame." Zaposlen je v policiji. "Policiji bi se zahvalil za veliko podporo. Njihov honorar mi je omogočil nadaljevanje smučarske kariere."