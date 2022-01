Pri 29 letih s številko 38 do premierne zmage

Švicarski Adelboden, kjer si je po zeleni luči lokalnih oblasti tekmo na prizorišču lahko ogledalo dobrih deset tisoč gledalcev, bo za vselej ostal v izjemnem spominu Avstrijca Johannesa Strolza. 29-letnik je v prvi vožnji izkoristil odlično pripravljeno progo in s številko 38 zasedel sedmo mesto. Za vodilnima rojakoma, Manuelom Fellerjem in Fabiem Gstreinom, ki sta si po uvodnem delu opravljene naloge delila prvo mesto, je zaostajal zgolj 17 stotink sekunde. Razlike po polovici so bile izjemno majhne, 30. Marc Rochat je zaostajal zgolj +1.37 sekunde, kar je napovedovalo razburljiv finale, v katerem so tekmovalci z dobro vožnjo lahko močno napredovali in obratno.

Kar 21 mest je na primer z najhitrejšim časom finala pridobil Italijan Alex Vinatzer, ki se je z 28. mesta povzpel na sedmo. Še bolj se je smejalo Nemcu Linusu Strasserju, ki je z drugim časom finala napredoval s 14. mesta na tretje. Najbolj veselo je bilo na koncu v taboru Avstrijcev, ki so imeli po prvi vožnji med deseterico kar pet tekmovalcev. Sedmega Strolza pritisk v finalu ni zdelal, ob prihodu v cilj je kot prvi ugnal Nemca, prehitel ga je za 29 stotink in vrgel rokavico tekmecem. Ko sta bila na vrhu le še Feller in Gstrein, je bilo jasno, da bo zmaga odšla v Avstrijo. Feller je nastopil kot predzadnji, a mu rojaka ni uspelo prehiteti, zaostal je 17 stotink, kar je bilo na koncu dovolj za še eno drugo mesto v Adelbodnu ta konec tedna. Za njim se je na strmino v močnem sneženju podal še Gstrein, a je naredil napako in odstopil.

Strolz se je tako veselil premierne zmage v svetovnem pokalu, v katerem do danes višje od desetega mesta še ni bil.

Najboljša trojica na zasneženem slalomu v Adelbodnu. Foto: Guliverimage

Norvežan in Šved kljub odstopu ostajata na slalomskem vrhu Na prvi progi so odstopili prvi trije v slalomskem seštevku, Sebastian Foss-Solevaag, Kristoffer Jakobsen in Clement Noel, a vsi ostali na svojih mestih. Norvežan in Šved imata v vodstvu 140 točk, Francoz pa je skupaj z današnjim zmagovalcem s 100 točkami tretji.

Adelboden, slalom, finale



1. Johannes Strolz (Aut) 1:50,05

2. Manuel Feller (Aut) +0,17

3. Linus Strasser (Nem) +0,29

...

brez finala: 46. Žan Kranjec

odstop v 1. vožnji: Štefan Hadalin

Štefan Hadalin je odstopil hitro po štartu. Foto: Guliverimage

Hadalin odstopil hitro po štartu, Kranjec prepočasen za finale

Kot prvi od dveh Slovencev je nastopil Štefan Hadalin, ki se je v soboto po mesecu in pol vrnil v tekmovalni ritem ter veleslalom končal na 25. mestu. A Vrhničan tokrat ni vknjižil točk, kaj hitro po štartu prve vožnje je namreč odstopil. Žan Kranjec je nastopil s številko 34, a je imel precej težav, zato je v cilj prišel z zaostankom +2,79, kar je zadoščalo za 46. mesto.

Žan Kranjec je zasedel 46. mesto. Foto: Guliverimage

"Ta konec tedna v Adelbodnu ni bil tak, kot smo si želeli, si ga zamišljali. Že res, da je Štefan včeraj dobil točke, a je danes odstopil. Žan je bil prepočasen, tako da nismo zadovoljni. Ta teden bomo trenirali v Kranjski Gori in videli bomo, kaj lahko naredimo, potem pa bomo poskušali vtise popraviti v Wengnu," je po slovenski ničli za Smučarsko zvezo Slovenije dejal trener Klemen Bergant.

Adelboden, slalom, 1. vožnja 1. Manuel Feller (Aut) 54,06

1. Fabio Gstrein (Aut) 54,06

3. Luca Aerni (Švi) +0,05

4. Henrik Kristoferssen (Nor) +0,09

5. Alexis Pinturault (Fra) +0,11

6. Ramon Zenhaeusern (Švi) +0,16

7. Johannes Strolz (Aut) +0,17

8. Marc Digruber (Aut) +0,33

9. Giuliani Razzoli (Ita) +0,36

10. Marco Schwarz (Aut) +0,44

...

prepočasen za finale: 46. Žan Kranjec +2,79

odstop: Štefan Hadalin

