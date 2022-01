Po začetnem razočaranju so hitro zavihali rokave

Le še nekaj dni loči alpske smučarke do tekme za Zlato lisico, ki jo bo še tretjič zapored gostila Kranjska Gora. Organizatorji, ki so si na vso moč prizadevali, da bi tekmovanje vendarle spravili pod streho v Mariboru, se v zadnjih dneh zelo trudijo, da celotno organizacijo preselijo na Gorenjsko, kjer bosta v soboto in nedeljo na sporedu veleslalom in slalom za svetovni pokal.

Konec tedna se bodo najboljše alpske smučarke mudile v Kranjski Gori, ki bo že tretje leto zapored namesto Mariborskega Pohorja gostila tekmo za svetovni pokal. Zaradi pomanjkanja snega in pretoplega ozračja so pri Mednarodni smučarski zvezi organizatorjem v Mariboru pokazali rdečo luč, celotna zadeva pa se mora v tednu dni preseliti na Gorenjsko.

Mitja Dragšič se je že v nedeljo sestal z vodjem tekmovanja Pokala Vitranc in s kranjskogorskimi žičničarji. Foto: Sportida

Kot so sporočili organizatorji, bodo že v torek v Kranjski Gori začeli s preparacijo snega, v sredo pa bodo na Gorenjskem, natančneje na Bledu, po prihodu iz Zagreba tudi že prve alpske smučarke, ki se bodo konec tedna pomerile na veleslalomu in slalomu za svetovni pokal. Vodja Zlate lisice Mitja Dragšič se je že v nedeljo sestal z vodjem tekmovanja Pokala Vitranc in s kranjskogorskimi žičničarji. Mariborska tehnična ekipa je danes dopoldne že delala skupaj s Kranjskogorčani na progi, z glavno preparacijo snega, ki ga je dovolj, pa bodo začeli v torek.

Prve tekmovalke na Bledu že v sredo

Tudi preostala organizacija tekmovanja poteka po načrtu, enako, kot se je to dogajalo v preteklih letih. Najbolj pomembna in najbolj težavna je bila zagotovitev prenočišč tekmovalkam in njihovim ekipam, saj je trenutno v Kranjski Gori veliko turistov tudi iz tujine, tako da so kapacitete v večini zapolnjene. Hkrati pa Mednarodna smučarska zveza zahteva, da za zagotovitev varnega tekmovalnega mehurčka v hotelskih nastanitvah ni turistov. A organizatorji so tudi pri tem našli rešitev. "Vse tekmovalke in ekipe bodo bivale v blejskih hotelih, kjer bomo zanje organizirali rdeči mehurček, v katerem bomo imeli popoln nadzor nad covidnimi ukrepi," je pojasnila vodja nastanitev Manja Koklič.

Tekmovanje za Zlato lisico bo znova v Kranjski Gori. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Prav tako vse poteka v skladu s protokolom, povezanimi z epidemijo covid-19. Covidni center bodo tako organizirali v Kranjski Gori, vse pa je dogovorjeno tudi z bolnišnico Jesenice. Tekma bo sicer potekala brez gledalcev. Tako FIS kot NIJZ namreč dovoljujeta le gledalce na tribuni s sedeži, pa še tam le s polovično zmogljivostjo, tako da bo dovolj mest le za akreditirane gledalce. "Bomo pa v petek in soboto popoldan v Mariboru pripravili kulturno prireditev, saj želimo vsaj tako poudariti, da je Zlata lisica mariborska prireditev," je dejal generalni sekretar organizacijskega odbora Zlate lisice Srečko Vilar.

Kranjska Gora bo tako še tretjič zapored gostila najboljše alpske smučarke sveta, kljub temu pa lahko to v slovenski tabor vnese nekaj optimizma, saj je na zadnjih dveh veleslalomih za Zlato lisico ravno smučarka iz Podkorena, Meta Hrovat, osvojila tretje mesto. Zlata lisica je rodni Maribor prvič zapustila leta 1974, ko so tekmo priredili v Bad Gasteinu v Avstriji. Razlog je bil tudi takrat enak kot v zadnjih letih − pomanjkanje snega. Zlata lisica je v Kranjski Gori prvič potekala leta 1976, nato pa še v letih 1988, 1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 in 2021.

