Snežni kontrolor FIS in direktor tehničnih disciplin svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske Markus Mayr je po ogledu snežne podlage na progi za 58. Zlato lisico v Mariboru spravil v slabo voljo prireditelje. Ocenil je, da 8. in 9. januarja ne bo mogoče izvesti tekem na Pohorju. Mariborski prireditelji so tako potegnili krajšo že tretje leto zapored, saj Zlate lisice vnovič ne bo Štajerskem.

Tekmovanje Zlata lisica se je v zadnjih dveh sezonah zaradi razmer dvakrat preselilo v Kranjsko Goro. Po odločitvi snežnega kontrolorja Mednarodne smučarske zveze (FIS) Markusa Mayrja, da na Pohorju ne bo moč 8. in 9. januarja izvesti tekem za svetovni pokal (veleslalom in slalom), obstaja možnost, da bo Zlata lisica znova "gostovala" na Gorenjskem. O tem bo po besedah Srečka Vilarja, generalnega sekretarja Zlate lisice, predvidoma več znanega v petek.

Maribor ni gostil tekem najboljših alpskih smučark na svetu že tri leta. Foto: Sportida

Organizatorji tekmovanja za svetovni pokal v Mariboru so do zadnjega upali, da bi bilo v tej sezoni drugače, a jim je vreme v zadnjih dneh močno pokvarilo načrte. Devet dni pred snežno kontrolo so se v Mariboru sicer končno prebudili ob streljanju snežnih topov, pred božičem so tako v nekaj idealnih mrzlih nočeh in dneh snežni topovi delali s polno močjo, a se je ozračje v času okoli božiča znova močno otoplilo. Vremenska slika naj bi bila enaka tudi ob koncu tega in začetku prihodnjega leta, kar je pripomoglo k oceni direktorja tehničnih disciplin svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske, da Zlate lisice na začetku leta 2022 ne bio na Pohorju.

Brez gledalcev

Slabih novic za ljubitelje alpskega smučanja v Sloveniji pa s tem ni konec. Če se bosta tekmi preselili v Kranjsko Goro, bosta potekali brez gledalcev. Tako FIS kot NIJZ namreč dovoljujeta le gledalce na tribuni s sedeži, pa še tam z le polovično zmogljivostjo, tako da bo dovolj mest le za akreditirane gledalce, so sporočili organizatorji tekmovanja.

Se bo Zlata lisica še tretje leto zapored preselila v Kranjsko Goro? Foto: Vid Ponikvar

Nazadnje je bila Zlata lisica pod Mariborskim Pohorjem leta 2019, tik pred svetovnim prvenstvom v Areju, na katerem je svoj drugi naslov smukaške svetovne prvakinje slavila Mariborčanka Ilka Štuhec. V Mariboru je takrat pohorski pokal osvojila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je bila na prvem mestu na obeh preizkušnjah. Prvo mesto na veleslalomu si je razdelila s Slovakinjo Petro Vlhovo, po slalomu pa je bila na vrhu sama.

V letih 2020 in 2021 je bila Zlata lisica na nadomestni gorenjski lokaciji na progi moškega svetovnega pokala v Kranjski Gori, kjer je bila na stopničkah domačinka iz Podkorena Meta Hrovat z dvakrat tretjim mestom.

Preberite še: