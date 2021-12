Eno leto ni mogla gledati smučanja: "Bilo je preveč depresivno"

Šest tednov pred olimpijskimi igrami v Pekingu nekdanja smučarska šampionka Lindsey Vonn komaj čaka, da bo spet uživala v spremljanju najpomembnejših tekem alpskega smučanja. In to je zanjo velika stvar, kajti po koncu kariere kar leto dni smučanja ni mogla gledati. "Bilo je preveč depresivno."

Dve leti in pol po koncu svoje šampionske kariere, v kateri je na olimpijskih igrah in svetovnih prvenstvih osvojila 11 kolajn, v svetovnem pokalu pa zmagala na kar 82 tekmah, se Američanka Lindsey Vonn znova pojavlja na smučarskih terenih. Nedavno je svojim naslednicam svetovala tudi na uradnem treningu ameriške ženske reprezentance. Kot je priznala v kolumni za mednarodno spletno stran o alpskem smučanju skiracing.com, ji je bilo v prvem letu po koncu tekmovalne poti zelo težko.

"Ko sem pred skoraj tremi leti končala kariero, je nisem končala zato, ker bi bila pripravljena prenehati tekmovati. Končala sem jo zato, ker moje telo ni več zmoglo. Moja kirurško popravljena kolena niso več prenesla tresljajev, ko sem drvela po progi s 130 kilometri na uro. Še leto dni po koncu kariere nisem mogla gledati smučanja. Bilo je preveč depresivno," je zapisala danes 37-letna Vonnova. "Nisem se mogla sprijazniti z upokojitvijo. Seveda sem vedela, da se bo to nekoč zgodilo. A za nekoga, ki je tako tekmovalen, se je težko kar odklopiti." Da ne bi padla v depresijo, se je zato takoj po koncu tekmovalne poti zamotila z drugimi aktivnostmi. Danes se ukvarja predvsem s promocijo številnih blagovnih znamk.

Poiščite pomoč psihologa

Svoje izkušnje zdaj deli s svojimi naslednicami, predvsem o tem, kako se psihološko spoprijeti s pritiski in zahtevnim vračanjem po poškodbah. Pred in med zadnjim svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo je svetovala Breezy Johnson, v zadnjem obdobju pomaga Belli Wright. A ne pomaga le rojakinjam. "Tu je tudi Sofia Goggia, Italijanka, ki je olimpijska prvakinja v smuku. Tudi Sofia se je mučila s številnimi poškodbami. Ko je zdrava, ni nobena smučarka hitrejša od nje. Veliko je prestala. Zadnji dve leti sem ji zelo pomagala."

Lindsey bi s svojim zapisom rada pozvala zdajšnjo in prihodnjo generacijo smučarjev, naj poiščejo pomoč, če se z izzivi tekmovalne kariere in s poškodbami, tako fizičnimi kot psihičnimi, težko spoprijemajo. "Z njimi sem se sama naučila spopadati se. Vse sem zadržala zase. Ko sem bila najstnica, se ni govorilo o mentalnem zdravju. Bilo je in še vedno je stigmatizirano. Takrat se govorili, da moramo vse zadržati zase in potrpeti. Danes je veliko ljudi pripravljeno pomagati. Poiščite pomoč. Ni razloga, da ste sami s svojimi tegobami."