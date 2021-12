Američani iščejo nova Millerja in Ligetyja?

Američani iščejo nova Bodeja Millerja in Teda Ligetyja. So ga našli v Bryceu Bennettu, ki jim je pridirkal prvo smukaško zmago po petih letih? Ali morda v Riverju Radamusu, ki je bil to sezono že dvakrat šesti v veleslalomu? Oba sta primera, kako težko se je prebiti v svetovni vrh, pa četudi med mladimi kot posameznik veliko obetaš.

Ameriško žensko smučanje je po Lindsey Vonn (82 zmag v svetovnem pokalu) novo serijsko zmagovalko dobilo v Mikaeli Shiffrin (72 zmag). Drugačna pa je situacija v ameriškem moškem smučanju. Zvezdnika in serijska zmagovalca, kakršna sta bila Bode Miller in Ted Ligety, iščejo že zadnjih šest sezon. Ligety, specialist za veleslalom, je svojo zadnjo, 25. zmago dosegel oktobra 2015. Od zadnje, 33. zmage Millerja v svetovnem pokalu pa je letos minilo že deset let. Oba sta že končala kariero. Steven Nyman pri 39 letih kljub številnim poškodbam še vztraja, a je nazadnje zmagal decembra 2014 (njegova tretja zmaga). Nova imena prihajajo, a so za zdaj bolj muhe enodnevnice.

River Radamus Foto: Guliver Image Travis Ganong je zmagal dvakrat, nazadnje v sezoni 2016/2017. Nato ameriško moško smučanje dve sezoni sploh ni zmagovalo. Predlani je eno tekmo dobil Tommy Ford, ki je bil peti veleslalomist sezone. Zdaj se vrača po poškodbi. V prejšnji sezoni pa je prvič zmagal Ryan Cochrane-Siegel. A nato tudi on utrpel poškodbo vratu. Na začetku te sezono sta nase opozorila Bryce Bennett in River Radamus. Bennett je pred božičem na smuku v Val Gardeni presenetil z zmago. Na preostalih šestih tekmah sezone pa ni bil boljši kot 22., ta torek na smuku v Bormiu je zasedel le 38. mesto. Več konstantnosti je pokazal Radamus, ki se je na vseh štirih veleslalomih prebil med prvo petnajsterico, v Söldnu in Alti Badii je bil celo šesti. A prav njegova zgodba govori o tem, kako težko je talent pretvoriti v uspeh.

Radamus - štirimi medalje z mladinskega svetovnega prvenstva

23-letni Radamus je to sezono osvojil že dve šesti mesti. Foto: Guliver Image Čeprav zanj pred to sezono morda še niste slišali, pa ima fant iz smučarske šole Vail v Koloradu že 23 let in se v svetovni pokal prebija že zadnja štiri leta. Ima pa tudi tri zlate medalje z mladinskih olimpijskih iger 2016 in štiri medalje z mladinskih svetovnih prvenstev 2017 in 2019 (dve zlati in dve srebrni). "Šesto mesto v Alti Badii je zame velika stvar," je dejal po uspehu kariere. Po prvi vožnji je bil s številko 18 celo četrti. In to kljub bolečinam v mečni mišici. "To je korak v pravo smer." Priznava, da je bilo kar malo treme, ko je v finalu v štartni hišici stal skupaj s Henrikom Kristoffersenom in Marcom Odermattom. "To sta moja idola. Sta velikana našega športa. Čim večkrat bi se rad boril z njima, saj imam občutek, da sem tega sposoben." Pred leti je treniral tudi z Ligetyjem, v zadnjih sezonah pa je njegova prva veleslalomska primerjava Ford.

Radamusu je še nekaj dodatnega elana dala Bennettova zmaga pred nekaj dnevi. Bennett, ki prihaja iz Kalifornije (iz Lake Tahoe), bo naslednje leto dopolnil že 30 let. V svetovnem pokalu je debitiral leta 2014, a mu več kot dva ali trije dobri rezultati na sezono ne uspejo. "Zaradi njega je marsikdo dvignil obrvi. Celotni ameriški ekipi je dvignil samozavest. Veliko je vložil, da je prišel do te zmage. Zdaj vemo, da tudi drugi zmoremo. Drug drugega napajamo z energijo," razlaga Radamus.

Bennet bo dopolnil 30 let, a je dočakal šele prvo zmago

Bryce Bennet Foto: Guliver Image "Končno se je zgodilo. Bil je že čas," je po svoji prvi zmagi dejal Bennett, ki ga je ameriška zvezda na olimpijskih igrah želela že leta 2014. Na stopničkah je bil letos tudi 33-letni Ganong, zato tudi Bennett poudarja, da Američani pridobivajo samozavest. "Imamo dobro ekipo. Zmoremo. Včasih samo dvomimo o sebi. Ta šport je zahteven. Veliko je razočaranj in te je treba premagati." Kako nepričakovana je bila njegova zmaga, lahko pove njegova zaročenka. Smuka zaradi časovne razlike sploh ni gledala. Ko jo je poklical in jo zbudil, da ji pove o svoji zmagi, mu sploh ni verjela.

Del zaslug za prvo zmago Bennett, ki je v mladosti tekmoval s kolesom BMX, pripisuje tudi svojemu serviserju. To je domačin iz Dolomitov, Leo Mussi, ki je pred leti skrbel za smuči Kristiana Ghedine. Pravijo, da je njegova slabost njegova višina. Še posebej za hitre discipline. V višino namreč meri kar 201 centimeter. "Ima izjemno tehniko in dober občutek za hitrost. Zelo je samozavesten. Pred njim je lepa prihodnost," je pred tremi leti dejal nekdanji odlični ameriški smukač Daron Rahlves. Z izjemo te zmage visokih pričakovanj, ki so z leti tudi nekoliko uplahnila, torej ni izpolnil. Pa za razliko od kolegov iz ameriške reprezentance večjih težav s poškodbami ni imel.