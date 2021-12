Finale preobratov: zmaga na Norveško, Kranjec 13.

Henrik Krisoffersen Foto: Reuters Alpski smučarji so se iz Val Gardene, kjer je bil v soboto klasični smuk na Saslongu, preselili čez prelaz Gardena v dolino Alta Badia in odpeljali še eno klasiko. To je veleslalom na progi Gran Risa v La Villi. Dobil ga je Norvežan Henrik Kristoffersen, ki se je do svoje 24. zmage v svetovnem pokalu (pete veleslalomske) prebil s sedmega mesta po prvi vožnji.

To je bil finale preobratov. Največji podvig je uspel 25-letnemu Avstrijcu Patricku Feursteinu, ki je prišel do svojih šele tretjič točk v karieri in do daleč najboljše uvrstitve. Po prvi vožnji je bil 27., na koncu pa se je veselil četrtega mesta. Drugo in tretje mesto iz prve vožnje sta obdržala Švicar Marco Odermatt in Avstrijec Manuel Feller, je pa vodilni po prvi vožnji Francoz Mathieu Faivre nazadoval na 16. mesto. Razočaranje tudi za najboljšega veleslalomista zadnjih sezon, Francoza Aleixisa Pinturaulta, ki je končal na 15. mestu (deveti po prvi vožnji).

Presenečenje Alte Badie: Patrick Feurstein iz 27. na četrto mesto. Foto: Guliver Image

Povprečen nastop je v Alti Badii, kjer je bil dvakrat že tretji, uspel Žanu Kranjcu. Osvojil je 13. mesto. Prvo vožnjo je zakoličil njegov trener Klemen Bergant. Sicer je smučal brez napak, a premalo napadalno in je zaostal 83 stotink (12. mesto). V finalu je odpeljal podobno in torej izgubil eno mesto. Bil je edini Slovenec na tekmi, saj Štefan Hadalin tudi to postajo svetovnega pokala izpušča zaradi bolečin v hrbtu.

Rdečo majico vodilnega v posebnem seštevku discipline je obdržal Švicar Odermatt, ki je zmagal tako v Söldnu kot v Val d'Iseru. Odermatt je na vrhu tudi v skupnem seštevku po enajstih tekmah. V ponedeljek bo na Gran Risi še en veleslalom.

V ponedeljek se bo Kranjec moral strgati z verige

"V prvi vožnji sem preveč časa izgubil v prvem delu proge, drugi del mi je uspel kar dobro. Verjetno sem začel malce preveč zaspano," je svoja nastopa opisal 29-letni Kranjec. "V drugo sem želel to popraviti, zdelo se mi je boljše. Po pravici povedano sem mislil, da bom hitrejši, ko bom prišel v cilj. Ampak nisem bil edini, ki je izgubljal v drugi vožnji."

Foto: Reuters Trener Bergant z Žanovim rezultatom ni bil zadovoljen: "Je pa bila malo drugačna, posebna tekma. Treba bo natančno pogledati in se tudi z Žanom pogovoriti, kaj se je zgodilo. Razlike so bile zelo majhne, od prvega do Žana le dobra sekunda, a ta sekunda je bila veliko. Sneg je tukaj zelo specifičen, veliko fantov je imelo težave, predvsem v drugem teku. Recimo tudi Faivre, ki je vodil po prvi vožnji, je bil na koncu za Žanom."

V ponedeljek bo Kranjec enostavno moral bolje izkoristiti štartno številko. "Na štartu enostavno ne smeš preveč razmišljati, treba se je strgati z verige. Kljub temu da je teren zelo težek, je snežna podlaga dokaj enostavna in je veliko tekmovalcev lahko hitrih."