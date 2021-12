Slalom presenečenj, Kranjec do prvih točk po dveh letih

Prvi slalom sezone je dobil Clement Noel. In bil je edini od favoritov, ki je v Val d`Iseru upravičil vlogo. Z drugim in tretjim mestom sta presenetila Kristoffer Jakobsen in Filip Zubčić. Žan Kranjec je z 18. mestom osvojil prve slalomske točke po dveh letih.

Zmagovalec osmih slalomov za svetovni pokal, nazadnje marca v Kranjski Gori, Clement Noel je vodil že po prvi vožnji slaloma v Val d`Iseru. V finalu pa odpeljal še bolje in za svojo deveto slalomsko zmago že prvega zasledovalca premagal za sekundo in 45 stotink. Drugi je bil Šved Kristoffer Jakobsen. S številko 21 je prišel do svoje najboljše uvrstitve v karieri. Tudi tretjeuvrščeni Hrvat Filip Zubčić v slalomu ni bil še nikoli na stopničkah.

Clement Noel Foto: Reuters Utrjeno progo je v prvi vožnji ob visoki štartni številki izkoristil tudi Žan Kranjec. S številko 36 je z napadalno vožnjo od prvih do zadnjih vratc prismučal na 12. mesto. Bolj zadržan je bil njegov finalni nastop. Ob prihodu v cilj je izgubil kar 11 mest, a ker je pozneje nekaj smučarjev odstopilo, je osvojil končno 18. mesto (+2,88).

Kranjec je doslej samo šestkrat osvojil slalomske točke svetovnega pokala, nazadnje januarja 2019 v Schladmingu, ko je bil 11. To je tudi njegova najboljša slalomska uvrstitev v karieri (enajsti je bil tudi decembra 2018 v Madonni di Campiglio). Nazadnje je v finalu slaloma smučal pred 23 meseci, lani v Zagrebu, ko je bil 19.

Foto: Reuters "Nismo vedeli, kaj lahko pričakujemo od Žana, saj v zadnjem času slaloma ni veliko treniral. Vedeli smo samo, da je odličen smučar, kar je pokazal tudi na prvi progi, na kateri se je znašel zelo dobro. Šlo je za zahtevno postavitev, veliko težje od druge. Na drugi progi Žan enostavno ni dal dovolj hitrosti, a na koncu 18. mesto, kar je njegov tretji najboljši slalomski rezultat in prve točke po dveh letih. S tem mislim, da moramo biti zadovoljni," je Kranjčev nastop ocenil trener Klemen Bergant.

To je bil slalom presenečenj in preobratov. Italijan Alex Vinatzer je bil po prvi vožnji z le 12 stotinkami drugi, v finalu pa je v predzadnjih vratih padel "na glavo" in zgrešil zadnja vratca. Še večje razočaranje za Švicarja Tanguyja Nefa. Bil je četrti po prvi vožnji, v drugi pa zapel že prva vratca.

Že v prvi vožnji je nekaj najboljših slalomistov zaostalo več kot dve sekundi. Dobitnik malega kristalnega globusa iz prejšnje sezone Marco Schwarz (35.) in Alexis Pinturault (39.) sta celo ostala brez točke. Norvežan Henrik Kristoffersen je osvojil 11. mesto.

Ob odsotnosti Štefana Hadalina, ki ima težave z bolečinami v hrbtu, je slovenske barve zastopal še Aljaž Dvornik, a v prvi vožnji ni prišel do cilja.