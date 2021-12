Hadalin domov na terapije in ne v Val d`Isere

Na sobotni veleslalomski klasiki bo od Slovencev tako nastopil le Žan Kranjec, na nedeljski slalomski pa se mu bo pridružil še Aljaž Dvornik. Šestindvajsetletni Štefan Hadalin je sezono začel spodbudno, saj se je na veleslalomu v Söldnu prvič prebil v finale in osvojil točke s 25. mestom, na paralelni tekmi v Lechu pa je bil osmi. "Zdaj je v procesu rehabilitacije, zdravniki in fizioterapevti bodo povedali, kdaj se bo lahko vrnil. Bolečine ima takšne, da mu onemogočajo normalen trening. Poskusil je trenirati, a ni šlo, zato je šel domov. Močno upam, da bo do Alta Badie in Madonne saniral poškodbo," je za STA iz Val d'Isera sporočil glavni trener slovenske moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant.

Priložnost, da se dokaže, bo dobil Aljaž Dvornik. Foto: Sportida V nedeljo bo na sporedu prvi moški slalom v sezoni od skupno desetih. Prosto mesto bo zapolnil 26-letni Dvornik, za katerim je 17 štartov v svetovnem pokalu, a še nima uvrstitve v finale. "Dvornik bo nastopil v slalomu, ker se je sprostilo eno mesto. Trenira po klubskem programu in je naš naslednji tekmovalec za slalom po lestvici FIS. V nedeljo bo njegova prva resna slalomska tekma v sezoni. Upajmo, da bo lahko konkurenčno tekmoval," je dejal Bergant. Pred dvema letoma so v Val d'Iseru nazadnje izpeljali moški slalom. Slavil je Alexis Pinturault, Kranjec se ni uvrstil v finale, Hadalin je bil 22.