Grega Koštomaj "Zadovoljni smo s smukom, zagotovo pa ne s superveleslalomom," je pogovor za Sportal po vrnitvi nazaj v Slovenijo začel glavni trener za hitre discipline Grega Koštomaj. Na smukih je bil Boštjan Kline 11. in 17., Martin Čater na zadnjem 13. Na superveleslalomih pa nista osvojila niti točke. "Prekinili smo staro miselnost, da nam ameriški sneg ne ustreza. Se je pokazalo, da se tudi na tem snegu s pravim pristopom da doseči rezultat. Načeloma pa sem s tem kampom v Ameriki zadovoljen, saj smo v tistem tednu, ko smo trenirali, dobili kvalitetne pogoje, tudi primerjavo z drugimi ekipami. Mogoče sem več pričakoval več od Mihe Hrobata, a so se mu dogajale napake in na žalost ni ujel točk." Četrti član ekipe Nejc Naraločnik je nastopil na obeh superveleslalomih v Beaver Creeku, smučal napadalno, a ni prišel do cilja.

Če je v času tekem tako v kanadskem Lake Loiusu kot v Beaver Creeku v Koloradu nagajalo vreme in je nekaj tekem odpadlo, so imeli srečo z vremenom v dneh pred tekmami in to izkoristili za dober trening. "Smo prišli pravi čas. Pred tem so imeli težave s snegom, saj je bila suha jesen. A so naredili dovolj umetnega snega in so odprli progo v celi dolžini. Tistih prvih osem, devet dni smo imeli lepo vreme, dobre pogoje in smo realizirali načrte."

"Upam, da Kline dobiva na samopodobi"

Kline se zadnje sezone prebija nazaj med najboljše. Februarja bo minilo že pet let od njegovih zadnjih stopničk. To je bila njegova edina zmaga v svetovnem pokalu (Kvitfjell 2017). Še posebej 11. mesto na smuku v Lake Louisu in pred tem drugi čas enega od treningov sta pokazala, da se krivulja dviga navzgor. "Upam, da tudi pri sebi dobiva na samozavesti, na samopodobi, da bo bolj odločen, agresiven, lahko štartal naprej v sezoni. Dva smuka sta za nami, dve dobri uvrstitvi. Sploh tista iz Lake Louisa pri zelo težki vidljivosti. Zelo sem vesel, da je tako odprl sezono, in upam, bo ta trend zadržal. Sposoben je kakšnega še boljšega rezultata," optimistično v nadaljevanje Klinetove sezone gleda Koštomaj. Dobila sta tudi dokončno potrditev, da je bila menjava smuči prava odločitev. Zdaj dirka s Salomonovimi.

"Čater najprej nerazumljivo slabo, nato vstajenje"

Čater je imel čez lužo tri slabe in samo en dober nastop.

Čater je lani sezono odprl z zmago, letos pa do prvih točk (13. mesto na sobotnem smuku v Beaver Creeku) prišel šele na četrti tekmi. "Martin je v Lake Louisu razočaral, ker ni izkoristil številke med 20. Moral bi jo bolje unovčiti. Zelo zadržan pristop, nerazumljivo, slabo smučanje na superveleslalomih v Beaver Creeku. In potem vstajanje na zadnjem smuku, z res zelo dobrimi odseki, razen zadnjega, kjer je izgubil preveč desetink, da bi se danes pogovarjala o kakšni bolj odmevni uvrstitvi."

Lani so tekme v ZDA in Kanadi zaradi pandemije koronavirusa in zaprtih mej odpadle. Nedavno sta se obe državi spet odprli svetu in smučarska karavana je spoznala, da se je čez lužo življenje skorajda povsem vrnilo v stare tirnice. "Mi smo prišli dobro pripravljeni, tako da presenečenj ni bilo. Morali smo sicer opraviti en test, in sicer zaradi nekih lažnih pozitivnih testov v Lake Louisu. A to je doletelo vse v smučarski karavani. Sicer pa sami ukrepi niso tako rigorozni. V Koloradu dosti ljudi hodi brez mask. Bilo je zelo sproščeno. Mi smo bili sicer previdni in smo uporabljali maske. Tekmovalci imajo samo eno kariero, pa še ta je včasih bolj kratka. Zato moramo biti vsi okrog njih odgovorni, da ne bi ostali brez kakšnega nastopa."

Čakajo opremo, v ponedeljek v Val Gardeno

Pred njimi je nekaj dni brez smučanja, saj se oprema iz ZDA vrača konec tedna ali pa celo šele v ponedeljek. "Takrat odhajamo v Val Gardeno. Pred prvim uradnim treningom bomo kar tam naredili še en trening, saj imajo dovolj snega in pripravljeno progo." Vmes se bo Koštomaj dobil še s Klemnom Kosijem, ki se vrača po poškodbi in je zadnje tedne delal z Andrejem Lukezičem. "Informacije so, da se pri njem koleno dobro odziva in spodbudno napreduje." Zadnje dni je spet več delal na kondiciji, da bi še bolje razvil mišice za stabilizacijo kolena. "Zdaj bomo spet poskusili na snegu, ali se to dobro odraža. Njegov program sproti prilagajamo."

Na progi Saslong štejejo le točke

Naslednji tekmi jih čakata v osrčju Dolomitov pod goro Sassolungo. Decembra je za smučarje v hitrih disciplinah predvidenih pet tekem. V Val Gardeni dve naslednji petek in soboto ter tik pred novim letom še tri v Bormiu. Proga Saslong v osrčju Dolomitov pod mogočnim Sassolungom je ena od klasik svetovnega pokala. "Specifičen smuk. Pričakovanja so, da se tendenca v smuku nadaljuje. Boštjan in Martin štartata v prvih 30. Bi kar morala osvojiti točke." Za tretje mesto v ekipi na smuku se bosta v internih kvalifikacijah drugi dan treninga pomerila Miha Hrobat in Naraločnik. Želja je, da bi nato tisti, ki bo nastopil, osvojil točke, da dobijo pravico za nastop štirih tekmovalcev.

"V superveleslalomu moramo predvsem popraviti vtis prvih dveh tekem. Štartne številke so zadaj, a v Val Gardeni, če je lepo vreme, je z zadnjimi številkami možno priti do točk. Fantje se bodo morali tako ali drugače prebiti naprej. To je vse, kar hočem in želim," je jasen in odločen odgovorni trener slovenske ekipe za hitre discipline.