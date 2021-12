Pred smučarji v tehničnih disciplinah sta ta konec tedna v Franciji na sporedu še dve tekmi sezone. Konec oktobra sta varovanca Klemna Berganta Žan Kranjec in Štefan Hadalin na uvodnem veleslalomu osvojila tretje in 25. mesto, sredi novembra pa sta na paralelni tekmi zasedla deseto in osmo mesto. Odtlej so minili trije tedni, zato smo poklicali glavnega trenerja, da izvemo, kaj so delali v tem času. A ta nam je posredoval tudi slabe novice. "Imamo težavo. Hadalin ima težave s hrbtom in je zelo malo treniral oziroma je bil zelo omejen s treningom. Njegov nastop ta konec tedna je še vprašljiv." Bolečine so se pojavile takoj po paralelni tekmi v Lechu.

Hadalin je v Söldnu prvič osvojil točke. Foto: Reuters Po Lechu so bili dva dni na slalomskem treningu v Val Senalesu, nato šest dni v Livignu, od minule sobote pa so v Alta Badii. Tam so večinoma smučali na progi za trening, en dan pa so imeli možnost trenirati tudi na progi v La Villi, kjer bosta pred božičem dva veleslaloma. Ta proga sicer ni bila preparirana z vodo, a je vseeno omogočala dober trening. Hadalinove težave torej res niso prišle v pravem času, saj je tako zamudil večino kakovostnih treningov. "Zadnjih 14 dni je v Evropi zima. Treninge imamo težje, proge so preparirane z vodo. Težke bodo tudi tekme, vsaj večina od njih. In če ne treniraš, se to nekje mora poznati."

V sredo se slovenska ekipa seli v Val d`Isere, kjer bo v soboto veleslalom, v nedeljo pa slalom, če le ne bo prišlo do kakšne spremembe, saj v francoskih Alpah močno sneži.