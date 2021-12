"Gospod Konstantni" presegel rekord legendarnega Klammerja

Že res, da v smuku nima toliko zmag kot Franz Klammer, Stephan Eberharter ali denimo Aksel Svindal, mu pa lahko rečemo gospod Konstantni. Beat Feuz je s svojimi 42. stopničkami v smuku na večni lestvici prehitel Klammerja in Petra Müllerja. Od njegovih prvih stopničk in prve zmage mineva že 11 let in pol. Mali kristalni globus v smuku je 34-letnik osvojil v zadnjih štirih sezonah.

"Klammer in Müller sta v Avstriji in Švici legendi. Vesel sem tega rekorda. Številke pravzaprav zares niti ne dojamem, saj sem zares konstanten v smuku šele v zadnjih petih letih," je v pogovoru za ORF dejal švicarski smučar. Na zadnjih 35-ih smukih (od začetka sezone 2017/2018 naprej) je bil na stopničkah kar 26-krat.

Največ uvrstitev na stopničke v smuku:



Beat Feuz 42 (12 zmag)

Franz Klammer 41 (25)

Peter Müller 41 (19 zmag)

Stephan Eberharter 38 (18)

Michael Walchhofer 36 (14)

Franz Heinzer 34 (15)

Didier Cüche 32 (12)

Aksel Svindal 32 (14)

Foto: Reuters

Rekorder po številu stopničk v posamezni disciplini je sicer Ingemark Stenmark, ki je v 70-in in 80-ih letih v slalomu na zmagovalni oder stopil kar 81-krat. Največ stopničk ima legendarni Šved tudi v veleslalomu. V obeh disciplinah pa mu sledi najboljši smučar zadnjega desetletja Avstrijec Marcel Hirscher.

Največ uvrstitev na stopničke ostalih disciplinah:



Slalom:

Ingermar Stenmark 81 (40 zmag)

Marcel Hirscher 65 (32)

Alberto Tomba 57 (35)



Veleslalom:

Ingermar Stenmark 71 (46 zmag)

Marcel Hirscher 59 (31)

Michael von Grüningen 46 (23)



Superveleslalom:

Hermann Maier 38 (24 zmag)

Aksel Svindal 30 (17)

Kjetil Jansrud 26 (12)