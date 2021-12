Najbolj poseben veleslalom sezone ogroža močno sneženje

Po tednu dni treninga v Alta Badii se je Klemen Bergant s svojim prvim veleslalomistom Žanom Kranjcem v sredo odpravil v Val d`Isere, kjer bo v soboto drugi veleslalom sezone. Na prvem v Söldnu je bil Kranjec tretji. Sobotni nastop drugega slovenskega člana ekipe za tehnične discipline Štefana Hadalina je zaradi težav s hrbtom vprašljiv.

Nobene ravnine, samo strmina

Najboljša Žanova uvrstitev z veleslaloma v Val d`Iseru je sedmo mesto. Foto: Reuters "Proga v Val d`Iseru je zelo zelo drugačna. Tu ne veljajo pravila FIS, kar se tiče števila vratc. Vrat je lahko manj, kot je minimum na drugih terenih. Ker na tej progi ni nobene ravnine, ampak ves čas le pada navzdol," nam posebnost terena v tem francoskem zimskošportnem središču pojasni Bergant. "Samo za to tekmo so naredili izjemo in je možno postaviti deset odstotkov zavojev glede na višinsko razliko. Sicer je pravilo FIS najmanj 11 odstotkov zavojev glede na višinsko razliko. Prav zato je ta proga drugačna. Tudi razdalje med vrati so manjše."

Lani je tu veleslalom odpadel, ker ni bilo snega. V preteklosti pa nekajkrat zaradi velike količine novozapadlega snega. "Nekaj takega se obeta tudi ta konec tedna. Tam sneži že ves teden. Za petek je napovedana še ena obilna pošiljka. Najmanj, kar se lahko zgodi, je, da bo program zamenjan. Da bo v soboto slalom in v nedeljo veleslalom. Glede na vse to, samo upam, da bodo progo dobro pripravili, da o rezultatih ne bosta odločali proga ali štartna številka," razlaga Bergant.

Zadnji veleslalom v Val d`Iseru je bil pred tremi leti, ko je bil Žan Kranjec deveti. Najboljši na tej progi je bil leto prej, sedmi. Tu je prvič nastopal že leta 2012. "Žanu načeloma ta proga ustreza. Pravzaprav je on je tako dober, tako rutiniran tekmovalec, da je sposoben na vsaki progi, v vseh pogojih dobro odpeljati."

Mesec in pol od zadnjega veleslaloma

Žan je sezono v Söldnu odprl s tretjim mestom. Foto: Guliverimage Je pa že mesec in pol od söldenskega veleslaloma, kjer je bil Kranjec tretji. Vmes je imel samo še paralelno tekmo. "Program je pač tak. Vedeti moramo tudi, da bo imel zadnji veleslalom pred olimpijskimi igrami na začetku januarja. Prav tako bo mesec in pol razlike. Tekmovalci, ki imajo močno samo eno disciplino, so pač na to obsojeni. Težko je. Imamo štiri discipline. Štiri discipline morajo umestiti v štiri mesece tekem. Težko bi bilo več tekem ali drugačen program. V vsakem primeru so premori, enkrat imajo več tekem tehničarji, enkrat smukači." Dobri treningi so zato še toliko bolj pomembni. In Bergant trdi, da je Žan v zadnjih tednih dobro treniral. "Ko je tekma, je treba biti dobro pripravljen in dobro tekmovati, ker sicer hitro zmanjka priložnosti."

Kranjec kljub dolgemu tekmovalnemu premoru ostaja nabrušen. "Kar se tiče motiva in želje, pri Žanu ni težave! Imamo zelo dolgo pripravljalno obdobje. Osem mesecev smo brez tekem. Smo torej navajeni na čakanje," pogovor za Sportal zaključuje Klemen Bergant.