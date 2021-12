V živo: Paris ostaja kralj Bormia, Kline tu še nikoli boljši

Štartna lista in rezultati v živo.



Bormio, smuk (po nastopu 50-ih):



1. Dominik Paris (Ita) 1:54,63

2. Marco Odermatt (Švi) +0,24

3. Niels Hintermann (Švi) +0,80

4. Daniel Hemetsberger (Avt) +0,99

5. Dominik Schwaiger (Nem) +1,10

6. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) +1,12

7. Vincent Kriechmayr (Avt) +1,15

8. Travis Ganong (ZDA) +1,19

9. Daniel Danklmaier (Avt) +1,26

10. Matteo Marsaglia (Ita) +1,33

...

18. Miha Hrobat (Slo) +2,02

21. Boštjan Kline (Slo) +2,17

43. Martin Čater (Slo) +4,42



Zadnji Slovenec na štartu pa zdaj najboljši! Hrobat na 18. mesto!



Soliden nastop Klineta. Zaostanek 2,17. Trenutno 14. Na tej progi še ni bil boljši kot 29.



Manj znani Avstrijec Hemetsberger na četrto mesto. 99 stotink zaostanka.



V zadnjih minutah brez sprememb v prvi peterici. Naslednji Slovenec: Kline s številko 23.



Po nastopu 10-ih (večine favoritov): 1. Paris, 2. Odermatt +0,24, 3. Hintermann +0,80, 4. Kilde +1,12, 5. Kriechmayr +1,15 ... 9. Čater +4,42



Še 24 stotink hitrejši pa Paris! Izjemna tekma. Nasmiha se mu šesta zmaga v Bormiu!



Kakšna vožnja Odermatta! 88 stotink pred Kildejem! Specialist za veleslalom je šokiral specialiste za smuk. Mladi Švicar v smuku sploh še ni bil na stopničkah.



Kilde je najhitrejši! Tri stotinke pred Kriechmayrjem. Odličen zadnji sektor.



Čater ni zadovoljen. Zaostal je za 3,27. Zadnji med uvrščenimi. Peti.



Pred nastopom Čatra: 1. Kriechmayr, 2. Mayer +0,42, 3. Innerhofer +2,20.



Več kot dve sekundi zaostanka za Bennetta, odstop Feuza, sledi Čater.



Lanski zmagovalec Bormia in vodilni v seštevku smuku Mayer 42 stotink za Kriechmayrjem.



Kriechmayr s številko 1 brez napake v cilju. 1:55,78 na poledenelem Stelviu.



Začenja se tehnično in fizično najzahtevnejši smuk sezone. Ogromno grbin. Noge bodo pekle. Četrti smuk sezone. Rezultate lahko v živo spremljate na zgornji povezavi, vse ključne trenutke tekme pa zapišemo na tem mestu.

Italijan Dominik Paris je na tehnično in fizično najzahtevnejšem smuku letošnje zime odpeljal brez napake. Popoln nastop. To je bil Parisov deveti nastop v smuku na progi Stelviu in še šestič je zmagal. Še noben smučar ni v eni disciplini na eni progi zmagal šestkrat. Paris je že pred to zmago dobil naziv častnega meščana Bormia. Skupaj ima na smukih 15 zmag, torej več kot tretjino na tej strmini.

Dominik Paris. Foto: Guliver Image To je bil četrti smuk sezone, Paris pa torej še četrti zmagovalec. V Lake Louisu je zmagal Matthias Mayer (tokrat šele 12.), v Beaver Creeku Aleksander Aamodt Kilde (tokrat šesti), v Val Gardeni pa prejšnji teden Bryce Bennett (tokrat brez stopničk).

Parisu je bil blizu le Švicar Marco Odermatt. Zaostal je 24 stotink. Specialist za veleslalom, ki je izpustil smuk v Val Gardeni, na smukaških stopničkah še ni bil. Doslej najboljši je bil četrti novembra v Lake Louisu. S tem je dal tekmecem vedeti, da mu bodo težko vzeli veliki kristalni globus.

Marco Odermatt je osvojil svoje prve smukaške stopničke v karieri. Foto: Guliver Image

Švicar je bil tudi na tretjem mestu, Niels Hinterman, a je imel že 80 stotink zaostanka. No, ne pozabimo, da ima tudi slovenski potni list, saj je njegova mama Slovenka, Sonja Hladnik. Izpostaviti pa velja še enega Švicarja: Beat Feuz je odstopil in tako v smuku ostal brez točk prvič po januarju 2017 (Kitzbühel).

V Bormiu je pred leti zmagal Andrej Jerman (2009), lani na tem smuku brez točke za Slovenijo. Tudi tokrat se za Slovenijo obetajo le točkovne drobtinice. Po nastopu prve trideseterice je bil Boštjan Kline, ki je zaostal za dve sekundi in 17 stotink na 19. mestu. Kline sicer na Stelviu še ni bil boljši kot 29. Martin Čater je imel kar 4,42 zaostanka in je bil po nastopu trideseterice najboljših smukačev na svetu zadnji uvrščeni (27.). Tekma še ni končana, tako da bosta izgubila še nekaj mest.

V sredo in četrtek bosta v Bormiu še dva superveleslaloma.