Sporočil dobre novice in voščil vesel božič

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štefan Hadalin je na božični večer sporočil dobro novico, da je z njegovim hrbtom vse bolje in bo kmalu nared za vrnitev na tekme svetovnega pokala.

Vrhničan Štefan Hadalin, ki je sezono začel s prvimi veleslalomskimi točkami v Söldnu, na paralelni tekmi pa osvojil osmo mesto, je zadnjih pet tekem svetovnega pokala izpustil zaradi bolečin v hrbtu. Ta teden je po počitku in fizioterapijah opravil tri dobre treninge.

In je očitno vse bližje vrnitvi, ki je načrtovano za tekmo na zagrebškem Sljemenu v začetku januarja. Prek družabnih omrežij je na božični večer sporočil: "Korak po korak, da se vrnem nazaj v svetovni pokal. Vsem želim lep in miren božič." Vračamo lepe želje in želimo čim prejšnje popolno okrevanje