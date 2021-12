S Smučarske zveze Slovenije so nam potrdili, da bo Štefan Hadalin izpustil tudi sredin klasični slalom za svetovni pokal v Madonni di Campiglio. Za Vrhničana bo to že peta zaporedna tekma (po dveh Val d'Iserju in dveh v Alti Badii), ki je zaradi bolečin v hrbtu ne bo mogel odpeljati. Težave so se pojavile sredi novembra po paralelni tekmi v Lechu, kjer je 26-letnik osvojil osmo mesto.

Bolečine res niso prišle ob pravem času: gre za olimpijsko sezono, začetek sezone pa je bil zanj zelo obetaven. Konec oktobra je na söldnskem veleslalomu sploh prvič osvojil točke.

Zadnjih nekaj tednov je preživel doma, na fizioterapijah in v telovadnici. Ta ponedeljek se je vendarle vrnil na smuči, prvi težji trening pa ga čaka v četrtek. Za drugega člana slovenske ekipe v tehničnih disciplinah, ki jo vodi Klemen Bergant, je trenutno previdena vrnitev na slalomski tekmi na zagrebškem Sljemenu. Ta je na sporedu 6. januarja.