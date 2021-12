Lani skrivnostni glavoboli, letos odkritje Alte Badie

Letos sta bila v Alti Badii kar dva veleslaloma. V središču pozornosti pa nista bila samo zmagovalca Henrik Kristoffersen (nedelja) in Marco Odermatt (ponedeljek). Še posebej je nase opozoril Patrick Feurstein, ki je na nedeljskem finalu napredoval s 27. na četrto mesto. Prvo vožnjo je začel s štartno številko 35. Vsi smo se spraševali o tem, kdo je to. Morda novi mladi up avstrijske reprezentance? Šele tretjič je osvojil točke v svetovnem pokalu, a pravzaprav sploh ni tako mlad. Fant iz Vorarlberga ima že 25 let.

"Kako lepo je! Ne morem verjeti," je iskal besede po svoji najboljši uvrstitvi v karieri. Da obeta je sicer z 18. mestom pokazal že v Val d'Iseru. Na ponedeljkovem veleslalomu v Alti Badii je nato sicer ostal brez točke. Zanj je bilo to četrto mesto kot zmaga, saj je za njim zelo težko leto in pol, ko je smučke skoraj že postavil v kot. "Enostavno sem vesel, da sem nazaj." Na svojem profilu na Facebooku je po doseženem četrtem mestu zapisal: "Kaj hudiča se je zgodilo? Ne morem opisati, koliko mi to pomeni. Lani ta čas sem preživljal zelo črne trenutke."

Julija 2020 so se mu pojavili glavoboli, ki niso izginili več mesecev. "Glavobole sem imel od jutra do večera. To ni bilo več podobno življenju," je razlagal po uspehu kariere. Minulo tekmovalno zimo je tako izpustil v celoti. Več mesecev niso odkrili pravega razloga zanje. "Hodil sem od zdravnika do zdravnika. Skoraj sem že obupal. Negotovost je najhujša. To vidimo zdaj tudi pri koronavirusu." Na koncu so le diagnosticirali vnetje živcev v vratnih vretencih. Težave so odpravili šele po desetih mesecih.

25-letnik iz Vorarlberga Foto: Guliver Image Izboljšanje so prinesle fizioterapije z Gernotom Schweizerjem, nekdanjim terapevtom Marcela Hirscherja. S svojim bolj slavnim rojakom ima še nekaj skupnega: predlani ga je treniral njegov oče Ferdinand Hirscher, ki je prepoznal njegov bogati talent. Izvajal je vaje za vrat oziroma vratna vretenca, kakršna delajo vozniki formule 1, ki so podvrženih močni sili G. "Veliko smo delali na stabilnosti vratu. Tako kot to počnejo dirkači formule 1," je pred sezono razlagal Feurstein.

Razmišljal je o koncu kariere, a ga je misel na veleslalomske tekme gnala naprej. "Ko zdravniki niso vedeli, kaj mi je, sem imel pomisleke, kako sploh naprej. Vedno sem si sicer želel vrnitvi na smuči, a najbolj sem si želel spet živeti brez bolečin. To je še pomembneje od smučanja." Ob vrnitvi na treninge se mu je sicer pripetila nezgoda, ko je zadel ob kol in si zlomil nos. "To ni bilo nič v primerjavi z vsem, kar sem pretrpel zadnje leto." Zdaj je trpljenje nadomestila radost ob prvem vrhunskem rezultatu.

Tudi Feller končno spet tekmuje brez bolečin

Manuel Feller Foto: Guliver Image Še en Avstrijec je imel v La Villi veliko razlogov za veselje. Manuel Feller je na Gran Risi osvojil tretje in peto mesto. Tretji je bil že na veleslalomu v Val d'Iseru. V veleslalomu je bil zadnjič na stopničkah januarja 2018. Lansko zimo je začel s štirimi zaporednimi ničlami. Po Adelbodnu je hotel že opustiti nastopanje v veleslalomu. Bolečine v hrbtenici so po slabih rezultatih zamajale še njegovo psihološko pripravljenost.

Letos poleti pa je po dolgem času spet lahko treniral brez bolečin. In rezultati so tu. "Zdaj se veselim vsake vožnje in komaj čakam, da napadem med količki. Spet je zabavno smučati!" je z velikim nasmeškom v Alti Badii dejal 29-letni Tirolec.