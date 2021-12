Najboljši opozarja: To je najtežji smuk letošnje zime

Prav Matthias Mayer je pred letom dni dobil smuk na progi Stelvio, a vsega štiri stotinke pred kolegom iz avstrijske reprezentance Vincentom Kriechmayrjem. "Za Bormio nimam visokih pričakovanj, pa čeprav sem tu že dobro nastopal. To je najtežji smuk sezone," poudarja vodilni v smukaškem seštevku sezone. Po treh od kar desetih smukov ima pred Švicarjem Beatom Feuzem 30 točk prednosti. V šali je tako Mayer še dejal: "Na praznični večerji ne smeš pridelati preveč prtljage."

Proga Stelvio, ki je pred leti gostila tudi svetovno prvenstvo, je pravi rodeo. "Boj od začetka do konca," pa izpostavlja Kriechmayr. Proga je dolga 3.270 metrov in je za razliko od Saslonga, kjer je bil zadnji smuk pred božičem, tehnično bolj zahtevna. Avstrijski smukači so v Bormiu sicer zelo uspešni, saj so dobili 14 od 28 smukov. V zadnjem obdobju tu sicer blesti Italijan Dominik Paris, ki je od leta 2012 zmagal kar petkrat.

Prvi trening dobil Marsaglia, Hrobat 15.

Miha Hrobat Foto: Guliver Image Na prvem od dveh treningov pred torkovim smukom za svetovni pokal je bil sicer najhitrejši drug Italijan, Matteo Marsaglia. Bil je 11 stotink sekunde hitrejši od Kanadčana Jamesa Crawforda. Še sedem stotink sekunde več je na tretjem mestu zaostal Norvežan Alexander Aamodt Kilde.

Miha Hrobat je bil najhitrejši od Slovencev, z zaostankom sekunde in devet stotink je zasedel 15. mesto, Boštjan Kline je z zaostankom sekunde in 17 stotink zabeležil 19. čas, Boštjan Čater pa je bil 59. (+4:27).

Potem ko je izpustil smuk v Val Gardeni, se je med smukaško karavano spet vrnil tudi vodilni v svetovnem pokalu Švicar Marco Odermatt.

Po torkovem smuku bosta v Bormiu v sredo in četrtek na sporedu še dva superveleslaloma.