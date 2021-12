Francoska veselica v Lienzu, mešani občutki za Meto Hrovat

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francozinja Tessa Worley je v Lienzu nastopila s štartno številko 1 in osvojila prvo mesto.

Francozinja Tessa Worley je v Lienzu nastopila s štartno številko 1 in osvojila prvo mesto. Foto: Guliverimage

V Lienzu je bila v veleslalomu, predzadnji ženski tekmi svetovnega pokala v tem koledarskem letu, najhitrejša Tessa Worley. Na stopničke sta se ob odsotnosti Američanke Mikaele Shiffrin, ki je ni v Avstriji zaradi okužbe s Covid-19, uvrstili še Slovakinja Petra Vlhova in Švedinja Sara Hector, za najboljšo slovensko uvrstitev pa je poskrbela Meta Hrovat. Po prvem teku je bila šesta, na koncu pa zasedla 10. mesto. Ana Bucik je osvojila 16. mesto, tretja slovenska finalistka Andreja Slokar pa je po odstopu ostala brez točk.

Predzadnja preizkušnja alpskih smučark za svetovni pokal v letu 2021 je minila v znamenju Tesse Worley. Francozinji je po žrebu pripadla čast, da s številko 1 odpre veleslalomsko tekmo. Izkoristila je ugodno štartno številko, se izkazala in postavila najhitrejši čas, ki ga v nadaljevanju ni izboljšala prav nobena tekmica.

Na stopničke so se povzpele Francozinja, Slovakinja in Švedinja. Foto: Guliverimage

Francozinja že pri 15 veleslalomskih zmagah

Tessa Worley je nastopila s številko 1 in osvojila prvo mesto, podobna "usoda" pa je doletela tudi najboljšo Slovenko, saj je Meta Hrovat s številko 10 na koncu zasedla prav 10. mesto. Foto: Guliverimage V prvem teku se ji je najbolj približala Švedinja Sara Hector, ki je nato v finalu zdrsnila na tretje mesto in šestič v karieri stala na zmagovalnem odru, na drugo mesto pa se je povzpela Slovakinja Petra Vlhova.

Worleyjeva je na koncu premagala Vlhovo za 30 stotink sekunde in se razveselil prve zmage v tej sezoni, skupno v karieri pa že 15. S tem je med smučarkami, ki nastopajo v tej sezoni, prevzela prvo mesto na seznamu tekmovalk z največjim številom veleslalomskih zmag. Francozinja jih ima po novem 15, Američanka Mikaela Shiffrin, ki v Lienzu zaradi okužbe s Covid-19 ni tekmovala, pa ostaja pri 14.

Za najboljšo slovensko uvrstitev je poskrbela Meta Hrovat. Osvojila je deseto mesto in poskrbela za drugo uvrstitev med najboljših 10 v tej sezoni, ki jo je začela s 6. mestom na ledeniški uverturi v Söldnu, nato je dvakrat odstopila, v Lienzu pa zaostala za devetimi tekmicami. Po prvi vožnji se je spogledovala še z vidnejšim uspehom, saj je zasedala visoko šesto mesto in za vodilno Francozinjo zaostajala zgolj 54 stotink sekunde. V finalu je v zgornjem delu proge storila napako, s katero je pokvarila uvrstitev. Na koncu je za zmagovalco zaostala dobro poldrugo sekundo in se uvrstila na rep najboljše deseterice.

Meta Hrovat je v prvem nastopu v Lienzu s številko 10 zaostala le za petimi tekmicami, v finalu pa zdrsnila na rob najboljše deseterice. Foto: Guliverimage

Nastop v finalu sta si zagotovili tudi njeni rojakinji Ana Bucik in Andreja Slokar, do točk pa je po finalu, kjer je progo postavil slovenski trener Sergej Poljšak, prišla le Bucikova. Osvojila je 16. mesto, Slokarjeva pa je po padcu ostala brez uvrstitve in novih točk za svetovni pokal.

Tina Robnik, ki se vrača po izpahu rame, in Neja Dvornik sta v prvem teku zaostali za najboljšo trideseterico.

V sredo sledi v Lienzu še slalom.

Lienz, veleslalom (ž), končni vrstni red: 1. Tessa Worley (Fra) 2:03,88

2. Petra Vlhova (Slk) 2:04,18

3. Sara Hector (Šve) 2:04,26

4. Federica Brignone (Ita) 2:04,52

5. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:04,71

6. Marta Bassino (Ita) 2:04,98

7. Camille Rast (Švi) 2:05,29

8. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 2:05,31

9. Katharina Truppe (Avt) 2:05,41

10. Meta Hrovat (Slo) 2:05,49

11. Ramona Siebenhofer (Avt) 2:05,50

12. Sofia Goggia (Ita) 2:05,60

13. Coralie Frasse Sombet (Fra) 2:05,62

14. Estelle Alphand (Fra) 2:05,68

15. Katharina Huber (Avt) 2:05,70

16. Ana Bucik (Slo) 2:05,72

17. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:05,75

18. Ricarda Hasser (Švi) 2:05,76

19. Andrea Ellenberger (Švi) 2:05,79

20. Clara Direz (Švi) 2:05,94

21. Michelle Gisin (Švi) 2:05,99

22. Paula Moltzan (ZDA) 2:06,12

23. Roberta Melesi (Ita) 2:06,13

24. Elena Curtoni (Ita) 2:06,35

25. Katharina Liensberger (Avt) 2:06,43 1. Tessa Worley (Fra) 2:03,882. Petra Vlhova (Slk) 2:04,183. Sara Hector (Šve) 2:04,264. Federica Brignone (Ita) 2:04,525. Ragnhild Mowinckel (Nor) 2:04,716. Marta Bassino (Ita) 2:04,987. Camille Rast (Švi) 2:05,298. Mina Fuerst Holtmann (Nor) 2:05,319. Katharina Truppe (Avt) 2:05,4111. Ramona Siebenhofer (Avt) 2:05,5012. Sofia Goggia (Ita) 2:05,6013. Coralie Frasse Sombet (Fra) 2:05,6214. Estelle Alphand (Fra) 2:05,6815. Katharina Huber (Avt) 2:05,7017. Thea Louise Stjernesund (Nor) 2:05,7518. Ricarda Hasser (Švi) 2:05,7619. Andrea Ellenberger (Švi) 2:05,7920. Clara Direz (Švi) 2:05,9421. Michelle Gisin (Švi) 2:05,9922. Paula Moltzan (ZDA) 2:06,1223. Roberta Melesi (Ita) 2:06,1324. Elena Curtoni (Ita) 2:06,3525. Katharina Liensberger (Avt) 2:06,43 Odstopi: Andreja Slokar (Slo), Hilma Loevblom (Šve), Wendy Holdener (Švi), Maria Therese Tviberg (Nor), Alice Robinson (NZl) Skupni seštevek, ženske (15/37):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 750 točk

2. Sofia Goggia (Ita) 657

3. Petra Vlhova (Slk) 515

4. Sara Hector (Šve) 398

5. Federica Brignone (Ita) 392

6. Ramona Siebenhofer (Avt) 341

7. Ragnhild Mowinckel (Nor) 330

8. Breezy Johnson (ZDA) 322

9. Lara Gut-Behrami (Švi) 298

10. Elena Curtoni (Ita) 283

...

16. Andreja Slokar (Slo) 226

24. Ana Bucik (Slo) 119

40. Meta Hrovat (Slo) 87

45. Ilka Štuhec (Slo) 71

58. Tina Robnik (Slo) 41

67. Neja Dvornik (Slo 33

77. Maruša Ferk Saioni (Slo) 22

... Veleslalom (4/9):

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 280 točk

2. Sara Hector (Šve) 262

3. Petra Vlhova (Slk) 235

4. Tessa Worley (Fra) 227

5. Ramona Siebenhofer (Avt) 118

6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 110

7. Michelle Gisin (Švi) 102

8. Marta Bassino (Ita) 100

9. Camille Rast (Švi) 87

10. Federica Brignone (Ita) 86

...

16. Meta Hrovat (Slo) 66

23. Ana Bucik (Slo) 37

26. Andreja Slokar (Slo) 34

41. Tina Robnik (Slo) 9

44. Neja Dvornik (Slo) 6

Lienz, veleslalom, 1. tek (vrstni red): 1. Tessa Worley (Fra) 1:03,21

2. Sara Hector (Šve) +0,12

3. Ragnhild Mowinckel (Nor) +0,29

4. Petra Vlhova (Slk) +0,41

5. Alice Robinson (NZl) +0,45

6. Meta Hrovat (Slo) +0,54

7. Mina Fuerst Holtmann (Nor) +0,61

8. Marta Bassino (Ita) +0,82

9. Camille Rast (Švi) +0,84

10. Ramona Siebenhofer (Avt) +0,89

...

23. Ana Bucik (Slo) +1,64

26. Andreja Slokar (Slo) +1,75

35. Tina Robnik (Slo) +2,10

54. Neja Dvornik (Slo) +4,55

...

Preberite še: