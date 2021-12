Na najvišjih stopničkah s slovenskimi športniki

Šport in gospodarstvo sta neločljivo povezana in Mercator je tista družba, ki zelo pomaga slovenskemu športu, saj velik del sponzorskih in donatorskih sredstev nameni za šport. Tako ima tudi Mercator pomembno vlogo pri vrhunskih športnih dosežkih, ki prispevajo k ugledu Slovenije tudi zunaj njenih meja.

V rubriki Dobre zgodbe leta predstavljamo Mercatorjeve dobre zgodbe in ljudi, ki skupaj ustvarjajo najboljšo sosesko.

So eni večjih podpornikov naših Orlov, Nogometne zveze Slovenije, nogometašev Nogometnega kluba Maribor, rokometašic Krima ter seveda z medaljami okrašenih olimpijcev. Naklonjeni so tudi mladim obetavnim posameznikom, ki se šele uveljavljajo. Poleg tega letno podprejo okoli 180 športnih dogodkov, kot so dirka Po Sloveniji, ljubljanski maraton in pohod ob žici okupirane Ljubljane.

Slovenski smučarski skakalci

Foto: Sportida

Sezona smučarskih skokov je na vrhuncu. Navdušen nad izjemni rezultati slovenskih smučarskih skakalcev se je Mercator pred leti odločil za podporo slovenski skakalni reprezentanci. Med drugim so lahko tudi Mercatorjevi kupci z nakupom določenih izdelkov izkazali svojo naklonjenost in prispevali v poseben sklad, namenjen našim Orlom in skakalnemu podmladku.

Letos so blestele slovenske skakalke. Nika Križnar je kot prva Slovenka osvojila veliki kristalni globus za najboljšo v svetovnem pokalu in tako nasledila moška kolega Primoža Peterko in Petra Prevca. Na nordijskem svetovnem prvenstvu se je veselila bronastega odličja na večji napravi in ekipnega srebra. Na manjši skakalnici pa je zablestela Ema Klinec, ki se je okitila z zlatom, kar je njen največji uspeh kariere.

Nika Križnar na podelitvi Športnik leta 2021 Foto: Grega Valančič/Sportida

V novi sezoni želijo slovenske skakalke prav tako krojiti sam svetovni vrh. Začetek je bil sanjski, saj je Ema Klinec zmagala in bila druga v Nižnem Tagilu, v nadaljevanju pa je Urša Bogataj pokazala najbolj konstantne skoke. Najboljša v poletnem grand prixu je trenutno tretja najboljša skakalka v zimi in se lahko pohvali s štirimi uvrstitvami na zmagovalni oder. Za zdaj pa v prav posebni ligi tekmuje Avstrijka Marita Kramer, ki je zmagala že na petih tekmah in je prva favoritinja sezone.

V moški konkurenci je v pretekli sezoni najboljše predstave kazal Anže Lanišek, ki se je v Oberstdorfu prav tako veselil odličja. Na srednji skakalnici mu je uspelo skočiti do bronaste medalje. Odlično je vstopil tudi v letošnjo sezono in v Ruki skočil do krstne zmage v svetovnem pokalu. Lep napredek sta pokazala Cene Prevc in Timi Zajc, spet pa vrhunske skoke kaže Japonec Rjoju Kobajaši. Videti je, da bi lahko spremljali troboj med njim, Nemcem Karlom Geigerjem in lanskoletnim junakom Halvorjem Egnerjem Granerudom.

Anže Lanišek Foto: Guliverimage

Osrednji vrhunec tako pri fantih kakor tudi dekletih bodo zimske olimpijske igre v Pekingu. Pri moški bo ob prehodu iz starega v novo leto v ospredju prestižna novoletna turneja, premierno pa bo luč sveta ugledala tudi v ženski konkurenci. In to na domačih tleh na Ljubnem. Skakalce po olimpijskih igrah čaka še svetovno prvenstvo v poletih v Vikersudnu in tradicionalni zaključek v Planici na Letalnici bratov Gorišek.

Slovenska reprezentanca v skokih Foto: Smučarska zveza Slovenije

Pred nogometno reprezentanco pomemben nastop v ligi narodov

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovensko nogometno reprezentanco, ki jo med drugim podpira tudi Mercator, v letu 2022 čaka nastop v ligi narodov v atraktivni skupini B4 skupaj s Srbijo, Švedsko in Norveško. Zaradi zahtevnih tekmecev je cilj obstanek, prvo mesto pa bi bila pravcata senzacija, saj bi Slovenija napredovala v ligo A!

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Slovenski klubi si bodo v tej sezoni v Evropi prizadevali, da bi ponovili zgodbo Mure in se uvrstili v skupinski del evropskega tekmovanja. V klubskem svetu je letos slovenski prvak Mura navdušil z evropsko zmago nad angleškim velikanom Tottenhamom v skupinskem delu konferenčne lige 2021/22. Naslov slovenskega prvaka je v sezoni 2020/21 osvojila Mura, pokalni zmagovalec je postala Olimpija.

Mlada slovenska reprezentanca do 21 let je na Euru, ki sta ga gostili Slovenija in Madžarska, izpadla po skupinskem delu. To je bil največji dogodek pod okriljem Uefe, ki je kadarkoli potekal v Sloveniji.

Slovenska nogometna reprezentanca pa je v kvalifikacijah za SP 2022 osvojila četrto mesto, s katerim selektor Matjaž Kek, podobno kot vodstvo zveze, igralci in navijači, sicer niso bili zadovoljni.

Najboljši nogometaši leta: Jan Oblak (španski prvak 2020/21 z Atleticom iz Madrida, eden najboljših vratarjev na svetu), Samir Handanović (italijanski prvak 2020/21 z Interjem, eden najboljših vratarjev v serie A), Josip Iličić (najboljši strelec in podajalec reprezentance v kvalifikacijah za SP 2022, dolgoletni zvezdnik Atalante in serie A), Benjamin Šeško (18-letni up Salzburga, ki bo igral spomladi v ligi prvakov, eden najbolj nadarjenih napadalcev v Evropi), Maks Barišić (najboljši strelec jesenskega dela 1. SNL z 11 zadetki).

Vodilna ekipa na lestvici slovenske prve lige

Nogometaši Nogometnega kluba Maribor so pod vodstvom Radovana Karanovića jesenski del v najboljši slovenski nogometni ligi – 1. SNL sklenili na prvem mestu, in sicer s točko prednosti pred Koprom. Vijoličasti se že veselijo tekmovalnega leta 2022. Na 20 tekmah so zbrali 12 zmag, 3 remije in 5 porazov. Skupaj so zbrali 39 točk. Priprave na novo sezono se začnejo že 4. januarja, sledi zahtevno obdobje, ko bo treba napolniti baterije za nove zmage v spomladanskem delu prvenstva. Njihova prva preizkušnja bo proti Triglavu, in sicer 15. januarja.

Najuspešnejši slovenski rokometni klub

Že drugo desetletje zapored Mercator podpira najuspešnejši slovenski ženski rokometni klub Krim, ki deluje že od 1984 in je glas Slovenije ponesel tudi v svet. Med drugim so Krimovke pridobile tudi dve zmagi na najprestižnejšem evropskem tekmovanju Liga prvakov.

Krim Mercator že 26. zaporednih sezon nastopa v ligi prvakinj, poleg tekmovanja v evropski konkurenci uspešno krmari tudi v državnem prvenstvu. Ženski rokometni klub je tudi okostje slovenske državne reprezentance. V letošnjem letu je obeležil tudi jubilej, 20. obletnico osvojitve prvega evropskega naslova najboljših. V pretekli sezoni so Krimovke osvojile 26. naslov v slovenskem prvenstvu, lahko pa se pohvalijo s prav toliko naslovi pokalnih prvakinj. S tem velja Krim za najuspešnejši slovenski rokometni klub.

Tudi v letošnjo sezono so slovenske prvakinje vstopile visoko motivirane. S številnimi velikimi okrepitvami in dobro finančno sliko so se odločno podale v ligo prvakinj, kjer imajo kljub rezultatsko nekoliko slabšemu začetku še vedno zelo visoke cilje. Na domačih tleh pa je cilj jasen, in sicer nov naslov državnih prvakinj in pokalnih zmagovalk. Za zdaj gre Krimovkam kot po maslu, saj so v slovenskem prvenstvu še brez izgubljene točke.

Podpora 12. kolesarju sveta

Foto: Guliverimage

Mercator podpira tudi Mateja Mohoriča, ki kolesari za ekipo Team Bahrain Victorious in je letošnjo sezono končal na visokem 12. mestu jakostne lestvice svetovne kolesarske zveze (UCI). Postal je tudi zmagovalec 7. in 19. etape na Tour de France.

Šestindvajsetletnik bo tudi v sezoni 2022 dirkal za to moštvo, s katerim je letos dosegel štiri zmage. Slovenski as je letos dobil dve etapi na Dirki po Franciji in s tem zaokrožil trojček etapnih zmag na vseh tritedenskih dirkah. Eno etapno zmago je slavil tudi na dirki po Beneluksu, postal pa je tudi državni prvak na cestni dirki. Obenem je bil skupno drugi tudi na dirkah svetovne serije po Poljski in Beneluksu, na klasiki San Sebastian pa je v cilj pripeljal drugi.

Najboljši sosed podpira Olimpijski komite Slovenije kot krovno organizacijo za razvoj slovenskega športa. Nenehna rast in razvoj je njihovo geslo. To si želijo tudi za slovenski šport.

Na stopničkah s slovenskimi alpskimi smučarji

Meta Hrovat Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Mercator je že dolgoletni zlati pokrovitelj alpskih smučarskih reprezentanc, ki so tudi v lanski sezoni opozorili nase – skupno so vknjižili zmago, eno drugo in dve tretji mesti. Meta Hrovat je tako na zadnji tekmovalni dan sezone svetovnega pokala s tretjim mestom brez dvoma poskrbela za vrhunski zaključek sezone.

Lanska sezona je bila zelo dobra za Ano Bucik in Andrejo Slokar, ki je sezono končala med slalomsko petnajsterico na lestvici WCS. Tudi Žan Kranjec, ki se je že na otvoritvi sezone svetovnega pokala alpskih smučarjev 2021/22 uvrstil na zmagovalni oder, je lahko ponosen na sedmo mesto v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala, kar je najboljši slovenski dosežek pretekle zime. Ne smemo pozabiti na Štefana Hadalina, ki je prav na vseh slalomih prišel do točk in poskrbel za veleslalomskih preboj.

Žan Kranjec Foto: Reuters

