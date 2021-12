Shiffrinova ujela Mazejevo, Bucikova izenačila veleslalomski rezultat kariere

Zmagovalka drugega veleslaloma v sezoni je Mikaela Shiffrin. Američanka je prišla do 72. zmage svetovnega pokala, 14. veleslalomske, kolikor jih je zbrala tudi Tina Maze. Na odru za zmagovalke sta se ji v Courchevelu pridružili Švedinja Sara Hector in Švicarka Michelle Gisin. Do točk so prišle tudi tri Slovenke. Najvišje je končala Ana Bucik, ki je z 12. mestom izenačila veleslalomski izid kariere, Andreja Slokar je bila 22., Neja Dvornik 25., Meta Hrovat je odstopila v prvi vožnji. V sredo bo Courchevel gostil še en veleslalom.