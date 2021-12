Petra Vlhova je zmagala v Lienzu, do točk tudi Bucikova in Slokarjeva

Zmagovalka v slalomu za svetovni pokal v alpskem smučanju v Lienzu v Avstriji je Slovakinja Petra Vlhova, druga je bila Avstrijka Katharina Liensberger, tretja pa Švicarka Michelle Gissin. Ana Bucik in Andreja Slokar sta bili v drugi vožnji skromni. Prva je tekmovanje končala na 21. mestu, Slokarjeva pa je bila 24. Meta Hrovat in Neja Dvornik sta odstopili v prvi vožnji.

Ana Bucik je tekmovanje končala na 21. mestu. Foto: Guliverimage

Ana Bucik tudi z drugo vožnjo ni najbolje opravila, potem ko je v cilj prišla kot šesta, kar pomeni, da bo izgubila še nekaj mest. Prav tako s finalno vožnjo ne more biti zadovoljna Andreja Slokar. Ta je v drugi vožnji napadala, a je že v zgornjem delu proge naredila napako in v cilj prišla z zaostankom. Primorski smučarki nikakor ne moreta biti zadovoljni z današnjim izkupičkom.

V finale se nista prebili Meta Hrovat in Neja Dvornik. Obe tekmovalki sta nastopili z višjimi startnimi številkami ter prve vožnje nista končali v cilju in sta odstopili. Hrovatova je bila v torek na veleslalomu z desetim mestom najboljša Slovenka.

Andreja Slokar je v drugi vožnji pokvarila svojo uvrstitev. Foto: Guliverimage

Konec tekem za letos, smučarke se spet srečajo v Zagrebu

Lienz je bila zadnja postaja svetovnega pokala alpskih smučark v letu 2021. Naslednja bo Zagreb s Sljemenom, kjer bosta 4. in 5. januarja slaloma, ženski in moški. V četrtek pa bo tudi znano, ali bo Maribor 8. in 9. januarja prizorišče Zlate lisice ter veleslalomske in slalomske tekme za točke svetovnega pokala alpskih smučark.

Mikaela Shiffrin Foto: Sportida

Shiffrinova še vedno vodi v skupnem seštevku

Shiffrinova (750 točk), ki je Lienz izpustila zaradi okužbe z novim koronavirusom, je kljub dvema ničlama obdržala mesto vodilne v skupnem seštevku. Pred prvo izzivalko Italijanko Sofio Goggia vodi s prednostjo 93 točk.

V slalomskem seštevku pa s 380 točkami vodi Vlhova, ki si je pred Shiffrinovo nabrala 120 točk zaloge.

* Izidi:

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1:27,95

2. Raphael Haaser (Avt) 1:28,67 +0,72

3. Vincent Kriechmayr (Avt) 1:28,80 +0,85

4. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 1:28,85 +0,90

5. Beat Feuz (Švi) 1:29,08 +1,13

6. Matthieu Bailet (Fra) 1:29,15 +1,20

7. Stefan Rogentin (Švi) 1:29,30 +1,35

8. Marco Odermatt (Švi) 1:29,38 +1,43

9. Blaise Giezendanner (Fra) 1:29,41 +1,46

10. Mattia Casse (Ita) 1:29,43 +1,48

...

41. Martin Čater (Slo) 1:31,26 +3,31

45. Miha Hrobat (Slo) 1:31,48 +3,53

52. Boštjan Kline (Slo) 1:31,99 +4,04

...

- Skupno, moški (15/36):

1. Marco Odermatt (Švi) 745 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 469

3. Matthias Mayer (Avt) 447

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 373

5. Alexis Pinturault (Fra) 322

6. Beat Feuz (Švi) 300

7. Henrik Kristoffersen (Nor) 287

8. Dominik Paris (Ita) 281

9. Luca de Aliprandini (Ita) 207

10. Niels Hintermann (Švi) 191

...

14. Žan Kranjec (Slo) 167

54. Boštjan Kline (Slo) 72

63. Martin Čater (Slo) 51

74. Štefan Hadalin (Slo) 38

101. Miha Hrobat (Slo) 13

... - superveleslalom (4/7):

1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 300 točk

2. Matthias Mayer (Avt) 230

3. Marco Odermatt (Švi) 219

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 210

5. Raphael Haaser (Avt) 141

6. Beat Feuz (Švi) 135

7. Travis Ganong (ZDA) 108

8. Stefan Rogentin (Švi) 103

9. Andreas Sander (Nem) 101

10. Ryan Cochran-Siegle (ZDA) 91

...

32. Martin Čater (Slo) 22

...

