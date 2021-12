Zlata lisica znova prestavljena v Kranjsko Goro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prireditelji 58. Zlate lisice v Mariboru so sporočili, da bosta ženski tekmi v veleslalomu in slalomu za svetovni pokal v alpskem smučanju 8. in 9. januarja prihodnje leto v Kranjski Gori.