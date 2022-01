Ilki Štuhec jo je zagodel koronavirus

Peto mesto na smuku v Val d'Iserju je za zdaj najboljši izkupiček Ilke Štuhec v tej sezoni svetovnega pokala. Pred tem je bila na dveh smukih v Lake Louisu 16. in 20. Pravi občutkov pa še ni našla v superveleslalomu, kjer se sploh še ni uvrstila med dobitnice točk. Poleg dveh odstopov je vknjižila še 32. in 28. mesto. Sledil je novoletni odmor, ki pa ni minil po načrtih njene ekipe. V ekipi so med premorom od hitrih disciplin načrtovali sklop kondicijskih in snežnih priprav, pomembnih za nadaljevanje sezone, ko se tekmovalni ritem januarja tradicionalno zaostri. Namesto priprav na nadaljevanje sezone pa je sledil prisilni počitek, saj je bila slovenska smučarka pozitivna na testu na koronavirus. Bolezen je prestala z blažjimi simptomi.

Okužbo je prestala z blagimi simptomi. Foto: Grega Valančič/Sportida

"Lahko rečem, da me je pozitiven test nekoliko presenetil, ker na srečo nisem čutila znakov bolezni. Hvaležna sem, da je brez izrazitih znakov bolezni tudi vse skupaj minilo, da se tudi v dneh pred okužbo nisem družila in potencialno ogrozila širšega kroga ljudi. Zdaj se lahko znova vrnem k delu. Veseli me, da zaradi izolacije nisem bila primorana izpustiti tekem. S tega vidika je na neki način dobro, da je do okužbe prišlo ravno v času, ko ni tekem v hitrih disciplinah. Počutim se dobro, zdaj se veselim januarskih tekem in izzivov v nadaljevanju sezone," je povedala Štuhčeva, ki se po prestani karanteni vrača na trening do tekem v avstrijskem Zauchenseeju, ki bodo na sporedu 15. in 16. januarja.

Štuhčeva je sicer pred sezono načrtovala in želela nastopiti tudi na domači Zlati lisici, čeprav sicer ne nastopa v tehničnih disciplinah. Zdaj je zaradi napornega ritma tekem, ki sledijo, spremenila odločitev in je v Kranjski Gori ne bo. "Kot domačinka imam Zlato lisico vedno v mislih in načrtih. Tudi če tekme ni na mojem domačem Pohorju. Zlata lisica ima pri meni posebno mesto in v preteklosti sem vedno nastopila, če je bilo le mogoče in smotrno. Žal me letos ne bo, organizatorjem pa želim veliko uspeha pri izvedbi tekmovanja," je dejala 31-letna smučarka, ki bo zdaj čas posvetila pripravam na nadaljevanje sezone.

Darja Črnko išče plan B. Foto: Grega Valančič/Sportida

V ekipi zdaj iščejo najprimernejšo lokacijo za izvedbo treningov v prihodnjih dneh. Potem ko so dnevi hitrega treninga konec decembra padli v vodo, so številna zimska središča za trening hitrih disciplin v teh dneh ujeta v snežni metež, kar onemogoča kakovosten trening.

Vodja ekipe Darja Črnko zato v teh dneh znova spreminja načrt trenažnega procesa, potovanj in dela ekipe v prohodnjih tednih. "V zadnjih dveh sezonah svetovni pokal in mislim, da vsaka ekipa deluje v zelo nepredvidljivih okoliščinah. Vidimo lahko, da se okužbe vrstijo v smučarski karavani. Okužba pri Ilki in prisilni počitek sta seveda onemogočila delo, kot smo ga načrtovali v tem prazničnem decembrskem obdobju. Ampak obenem poskušamo pogledati na stvar pozitivno – če se je to že moralo zgoditi, potem se je najbrž zgodilo v najboljšem mogočem času. Izpustiti ji ni bilo treba nobene tekme, hkrati upam, da je zdaj 'varna' tudi za nastop na olimpijskih igrah. Videli bomo, ali je bolezen pustila kakšne posledice, ko se bodo treningi stopnjevali. Zdaj moramo nadaljevati pametno in postopoma znova stopnjevati ritem v tekmovalno formo," je dejala Črnkova.

V januarju Štuhčevo čakajo tekme v hitrih disciplinah v Zauchenseeju, Cortini d’Ampezzo in Garmisch-Partenkirchnu.

Preberite še: