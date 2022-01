Švedinja v Kranjski Gori brez konkurence, dober ekipni uspeh Slovenk

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedinja Sara Hector je v Kranjski Gori dobila veleslalom za 58. zlato lisico. Švedinja je vodila že po prvi vožnji, v drugi pa je brez težav odbila vse napade. Drugo mesto je osvojila Francozinja Tessa Worley (+0,96), tretja pa je bila Italijanka Marta Bassino (+1,32). Slovenke so poskrbele za lep ekipni uspeh. Tina Robnik je osvojila osmo meto (+2,06), Meta Hrovat je bila deveta (+2,13), Ana Bucik pa 12 (+2,38). V nedeljo bo v Kranjski Gori na sporedu še slalom.

Alpske smučarke so se danes v Kranjski Gori v prečudoviti kulisi pomerile na veleslalomu za zlato lisico. Tokrat je proga v Podkorenu najboljše alpske smučarke na svetu presenetila z zimskimi razmerami, mešanico kompaktne in pomrznjene podlage in mehkejšega novega snega, ki je na progi še ostal tudi po glajenju številne mariborsko-kranjskogorske ekipe. V takšnih razmerah se je v obeh vožnjah daleč najbolje znašla Švedinja Sara Hector. Tudi preostala razmerja na stopničkah se po finalni vožnji napram prvi niso spremenila. Drugo mesto je pripadlo Francozinji Tessi Worley (+0,96), tretja pa je bila Italijanka Marta Bassino (+1,32).

Sara Hector je bila brez prave konkurence. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenske smučarke so poskrbele za dober ekipni izkupiček. Po prvi vožnji jim je sicer kazalo še bolje. Tina Robnik je sicer v finalnem nastopu pridobila dve mesti, preizkušnjo pa je kot najboljša Slovenka končala na osmem mestu (+2,06). "Tole osmo mesto danes je zelo dobrodošlo za mojo samozavest. Sem zelo vesela, da sta mi uspeli dve taki vožnji in je na koncu tak rezultat. Rada imam kranjskogorsko tekmo, tukaj sem v zadnjih štirih nastopih trikrat smučala zelo dobro," je po svojem nastopu za RTV povedala Robnikova, ki je za petim mestom zaostala le 14 stotink sekunde.

Meta Hrovat, ki je bila po prvi vožnji peta, je v drugo nekoliko zaostala, tekmo na domačem pragu pa je sklenila na devetem mestu (+2,13). "Z drugo vožnjo nisem zadovoljna. Delala sem napake in nisem smučala dobro. Morda me je zopet izdala moja prevelika želja, ker potem delam napake in se mi poruši tehnika smučanja," je po koncu preizkušnje dejala Hrovatova.

Meta Hrovat je osvojila deveto mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Slovenski uspeh je z 12. mestom dopolnila še Ana Bucik (+2,38). S tem je izenačila svoj najboljši veleslalomski izid kariere. "Predvsem drugi tek se mi je zdel zelo težek. Mogoče sem bila s pozicijo malce preveč nazaj in so me grbine bolj tresle, kot bi si želela. Vseeno mislim, da smo naredile en lep ekipni uspeh, zame pa je to sigurna lepa popotnica za jutri," je pred nedeljskim slalom misli strnila Bucikova.

Preostale tri Slovenke so bile prepočasne za finale. Neja Dvornik je s številko 42 osvojila 33. mesto (+2,76). Ob koncu štartne liste sta nastopili še Nika Murovec, ki je bila 56. (+5,84), in Lina Knific, ki je tekmo končala na 46. mestu (+3,77).

Favoritinje zaostale

Na specifični progi in podlagi se nista najbolje znašli glavni favoritki vodilna v seštevku svetovnega pokala Američanka Mikaela Shiffrin in Slovakinja Petra Vlhova. Shiffrinova je po prvi vožnji zasedala 14. mesto, v drugo pa je svoji predstavi nekaj dodala in tekmo končala na sedmem mestu (+2,05). Še slabše se je odrezala Vlhova, ki je osvojila 15. mesto (+2,55).

Med 60 tekmovalkami, ki so se borile za točke svetovnega pokala, je bila znova tudi Švicarka Lara Gut-Behrami (5.), ki je nazadnje nastopila v domačem St. Moritzu pred skoraj mesecem dni, ko je zmagala na prvem superveleslalomu, na drugem pa utrpela grd padec, a brez hujših posledic. Nato je morala še na dodatni prisilni počitek zaradi okužbe z novim koronavirusom. Švicarka je po rezervirani prvi vožnji, ko je zasedala 17. mesto, v drugo močno napredovala. Na koncu je zasedla peto mesto (+1,92).

Zlata lisica, foto Grega Valančič/Sportida:

