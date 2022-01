Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Kranjski Gori je že vse pripravljeno na 58. Zlato lisico. Konec tedna bomo tako na veleslalomu in slalomu za svetovni pokal na domači preizkušnji spremljali tudi kopico slovenskih smučark. Zaradi koronavirusa na štartu ne bo Andreje Slokar, kljub temu pa v slovenskem taboru pred obema preizkušnjama ne skrivajo visokih pričakovanj.

Kranjska Gora je po zavrnitvi, ki jo je doživel Maribor, še tretjič zapored postala gostiteljica tekmovanja za Zlato lisico. Organizatorji na Gorenjskem so tako v zadnjem tednu napeli vse moči, da bodo tekmovanje pripravili na najvišji ravni. Kljub nekaterim težavam pa je zdaj že vse pripravljeno na sobotni veleslalom. "Tako kot vedno do zdaj ni šlo brez težav, a po drugi strani smo zelo veseli, da bo tekma sploh v Sloveniji. Mislim, da smo imeli na koncu tudi malo sreče, tako da bo tekma v pravi idili in na lepi progi," je dejal vodja panoge za alpsko smučanje Miha Verdnik.

Na obeh preizkušnjah bo imela Slovenija velik nabor tekmovalk. Zaradi koronavirusa je v karanteni pristala Andreja Slokar, okužba pa je spremenila tudi načrte Ilke Štuhec, ki si je sicer želela nastopiti na sobotni tekmi. V veleslalomu v soboto bodo tako nastopile Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik, Neja Dvornik in Nika Murovec. Pod vprašajem je še nastop 19-letne Line Knific. Na nedeljskem slalomu pa bodo priložnost za dober rezultat imele Ana Bucik, Meta Hrovat, Neja Dvornik, Nika Tomšič ter Pika Dvornik. "Dekleta so dobro pripravljena. V bistvu že celotno zimo tekmujejo dobro, tako da nimam nobenega strahu ali dvomov glede pripravljenosti. Tudi mi smo tako kot vsi imeli v zadnjih dneh nekaj težav. Včeraj smo kar šest ur pripravljali progo za trening v Trbižu, a na koncu nam ni uspelo, tako da so dekleta le prosto smučala," je dejal glavni trener tehničnih reprezentanc Sergej Poljšak.

Kranjska Gora bo znova gostila preizkušnji za Zlato lisico. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Spored 58. Zlate lisice (Kranjska Gora): Sobota, 8. januar:

09.30 veleslalom, prva vožnja

12.30 veleslalom, druga vožnja Nedelja, 9. januar:

09.30 slalom, prva vožnja

12.30 slalom, druga vožnja

Proga drugačna kot lani

Proga je sicer po besedah Poljšaka v precej drugačnem stanju kot lansko leto. Lani je bila ekstremno ledena, letos je šlo vse skupaj nekoliko v nasprotno smer. "Ni preparirana z vodo, a mislim, da bodo delavci popoldne progo dodatno zgladili in pripravili, da bomo imeli ob koncu tedna normalni tekmi," je dejal glavni slovenski trener.

"Seveda bi bilo boljše, če bi lahko imeli trening v podobnih ali celo enakih pogojih kot na tekmi, a ta trenutek smo glede na vremenske razmere vsi v podobni situaciji. Včeraj smo bili na treningu skupaj s Francozinjami in Italijankami, pa tudi one niso mogle narediti ničesar," je še pojasnil Poljšak.

Sergej Poljšak je pred domačima tekmama optimističen. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Hrovatova na domačem terenu, Bucikova z dobrimi občutki

Ob odsotnosti okužene Andreje Slokar bodo v slovenskem taboru verjetno največ stavili na Meto Hrovat in Ano Bucik, ki se v Kranjsko Goro podaja z osmim mestom iz Zagreba. "Vesela sem, da je tekma vsaj ostala na domačih tleh. V zadnjem obdobju se počutim res dobro, zelo sem vesela druge vožnje iz Zagreba, ki mi je dala nekaj dodatne samozavesti pred tekmama konec tedna in potem za Schladming. Žal mi je, da nismo mogli opraviti treninga, a smo imele vse tekmovalke podobne pogoje in bo jutri treba štartati tako, kot je treba. Zelo se že veselim tega konca tedna in mislim, da sem lahko povsem sproščena," je dejala Bucikova.

Veliko se pričakuje tudi od Mete Hrovat, ki je bila v zadnjih dveh sezonah v Kranjski Gori dvakrat tretja. Domačo progo v Podkorenu natančno pozna. "Spet se je zgodilo, da Zlata lisica gostuje pri meni doma. Tega se nikoli ne branim. Teren tukaj mi res ustreza in zaradi tega sem še toliko bolj vesela in že komaj čakam tekmo. Na zadnjih tekmah sem pokazala velika nihanja, kljub temu pa sem prepričana v svoje smučanje na treningih. Težava pa se pojavi, ko moram to prenesti na tekmo," je pojasnila Hrovatova.

Meta Hrovat je bila lani na drugem veleslalomu tretja. Foto: Guliverimage

Svoje želi dodati tudi Tina Robnik. "Na zadnjih treningih sem dvignila raven pripravljenosti, saj me poškodba rame ne ovira več. Na to tekmo grem boljše pripravljena kot sem bila v Lienzu," je dejala slovenska smučarka, ki nastopa le v veleslalomu.

Letošnja Kranjska Gora bo pomenila predzadnjo žensko postajo svetovnega pokala v tehničnih disciplinah pred olimpijskimi igrami v Pekingu. Zlata lisica bo v Kranjski Gori namesto v Mariboru vsega skupaj desetič. Lisičke so se na nadomestnem prizorišču pod Vitrancem pomerile že v letih 1976, 1988, 1991, 2007, 2012, 2014, 2018, 2020 in 2021.

