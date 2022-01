Napeto med ekipo Dvornikove in krovno zvezo

Tik pred Zlato lisico, ki bo v Kranjski Gori konec tega tedna, je ozračje dodobra segrela napetost med samostojno ekipo Neje Dvornik in Smučarsko zvezo Slovenije. Jabolko spora je postala neodobrena akreditacija očeta Neje Dvornik, sicer vodje njene samostojne ekipe in pomožnega trenerja Mladena Dvornika. Kljub začetnim nesoglasjem sta strani nato dosegli sporazum, Dvornik je danes tudi prejel akreditacijo, kar je potrdil tudi njegov odvetnik Damijan Terpin.

Kranjska Gora bo v soboto in nedeljo gostila dve tekmi Zlate lisice za svetovni pokal. Medtem ko si organizatorji na vso moč prizadevajo pripraviti progo za izvedbo 58. Zlate lisice, pa se je pojavila težava v slovenskem taboru. Iz ekipe Neje Dvornik, ki že od lani nastopa s samostojno ekipo, je v četrtek na naš naslov prišla informacija, da je Smučarska zveza Slovenije zavrnila akreditacijo za dostop do proge očetu Neje Dvornik in pomožnemu trenerju Mladenu Dvorniku.

"Pred nekaj dnevi smo dobili dopis SZS, da Mladenu Dvorniku, pomožnemu trenerju Neje Dvornik, ne bodo dovolili vstopa na tekmo Zlate lisice. Izgovor je, da nima trenerske izkaznice, kar je neumnost. Sam sem bil skoraj deset let odvetnik Tine Maze in vem, da Andrea Massi skoraj do konca ni imel trenerske izkaznice. Po našem mnenju gre samo za šikaniranje, načrtno, sistematično početje do tekmovalke," je prepričan zastopnik ekipe Dvornikove Damijan Terpin.

Ker ima vsaka zgodba dve plati, smo se za pojasnilo obrnili tudi na Smučarsko zvezo Slovenije, od koder so nam kasneje sporočili, da bo Dvornik vendarle prejel akreditacijo in lahko dostopal do proge v Kranjski Gori.

Kot nam je v enem izmed dopisov pojasnil Terpin, je Odvetniška pisarna Čad, ki zastopa Smučarsko zvezo Slovenije, v obrazložitvi, zakaj Dvornik prvotno ni dobil akreditacije, med drugim zapisala: "Ker tekmovalka Neja Dvornik trenira in tekmuje izven reprezentančnega programa SZS s popolnoma samostojno ekipo, skladno s 3. možnostjo 20. člena Pravilnika o pravicah in dolžnostih tekmovalcev panoge za alpsko smučanje, SZS zagotovi FIS-akreditacije za trenerje z ustrezno strokovno usposobljenostjo. Ker vi niste ustrezno strokovno usposobljeni za trenerja, vam SZS za tekmovanje Zlate lisice v Mariboru ne bo dodelila FIS-akreditacije."

Do zdaj še nikoli niso imeli težav

Kot je še pojasnil Terpin, do zdaj z dodeljevanjem akreditacij še nikoli in nikjer niso imeli težav. "Neja Dvornik je tekmovala po vsem svetu, pri nobenem od organizatorjev oziroma na drugih prizoriščih nismo imeli težav, prav tako ne lani na svetovnem prvenstvu v Cortini d'Ampezzo. Tudi v ekipah nekaterih drugih tekmovalk tujih ekip v karavani svetovnega pokala je veliko takšnih, ki nimajo formalne izobrazbe. Tu to ne igra nobene vloge. Gospod Dvornik je tekmovalko popeljal do številnih uspehov, tako da je večkrat dokazal, da je usposobljen za delo," je dejal Terpin.

"Imam tudi vso potrebno dokumentacijo, da to dokažemo. Govoril sem tudi z gospodom Petro Gerdolom, ki je direktor ženskega svetovnega pokala v alpskem smučanju, in ga prosil, ali nam lahko oni zagotovijo akreditacijo. Ta mi je odvrnil, da ne more, saj akreditacije dodelijo vodjem reprezentance na podlagi števila ljudi, ki dobijo dostop do tekme. Slovenija dobi 20 takšnih akreditacij, če računamo, da je tu pet ali šest tekmovalk, bi bila oba trenerja Neje Dvornik popolnoma upravičena do tega, da dobita akreditacijo. Akreditacije dobi glavni trener, to je Sergej Poljšak, on pa potem počne tisto, kar so mu naročili. Zlata lisica je edina tekma v svetovnem pokalu, kjer gospodu Mladenu Dvorniku ne dovolijo dostopa na tekmo," je v četrtek dejal Terpin.

Strani sta nato dosegli dogovor, po katerem je Dvornik dobil akreditacijo.

