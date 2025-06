Policisti so v soboto zvečer posredovali v gostinskem lokalu, kjer sta se sprla dva moška. Med prepirom je 41-letnik posegel po ostrem predmetu, a 56-letnika ni poškodoval. 41-letni moški je nato parkirišče zapustil, vendar so ga policisti izsledili ter mu predmet odvzeli, so sporoči s Policijske uprave Maribor.