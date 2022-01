Razveseljiva novica iz slovenskega tabora

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sljeme nad Zagrebom bo gostilo prvi tekmi svetovnega pokala v alpskem smučanju v letu 2022. V torek in sredo bosta na sporedu ženski in moški slalom. V slovenski moški ekipi se v tekmovalni pogon vrača Štefan Hadalin, medtem ko bo v ženski debitirala Anja Oplotnik, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.