"Prvič dokazala, koliko je zares sposobna"

Z današnjim slalomom je padel zastor nad 58. Zlato lisico. Po selitvi v Kranjsko Goro so lahko po dveh tekmovalnih dnevih v slovenskem taboru kar zadovoljni. V soboto so Slovenke s tremi uvrstitvami med 12 najboljših poskrbele za res lep ekipni uspeh, danes pa je slovensko čast v finalu izjemno rešila Ana Bucik, ki počasi, a vztrajno vse bolj odločno koraka proti samemu vrhu slaloma za svetovni pokal.

Potem ko je Andreja Slokar tik pred začetkom Zlate lisice dobila pozitiven rezultat testa na novi koronavirus, je celoten pritisk v slalomu padel na ramena Ane Bucik. Ta je že v torek na preizkušnji v Zagrebu, kjer je v zahtevnih pogojih osvojila osmo mesto, dokazala, da je v vse boljši formi. Kljub temu je v tej sezoni skoraj na vseh preizkušnjah Bucikova tekmovanja kronala z le eno zares dobro vožnjo, kar jo je ves čas nekoliko odmikalo od vrhunskih dosežkov.

V prvi vožnji še nekoliko zadržana

Podoben scenarij se je zgodil tudi danes. Bucikova je s startno številko devet pripravila teren za odlično vožnjo in tudi za napad v drugi vožnji. V prvem teku ni naredila nobene večje napake, saj ga je izpeljala bolj previdno, nato pa stopnjevala svoj nastop. V cilj je prišla kot sedma, z zelo spodbudnim zaostankom +1,38. Na koncu prve vožnje je tako držala osmo mesto.

"Žal mi je, da nisem v določenih delih še malo bolj 'stopila na plin', kjer bi še lahko pridobila čas," je po prvi vožnji dejala Bucikova, ki je v drugi "plin še dodala". Z do takrat najboljšo vožnjo finala je za pol sekunde ob prihodu v cilj prehitela takrat vodilno Kanadčanko Ali Nullmeyer ter s krikom in z visoko dvignjenimi rokami v zrak pokazala, da je končno storila tisto, kar si je želela. Na koncu je s četrtim izidom druge vožnje zasedla peto mesto, kar je njena najboljša slalomska uvrstitev v karieri. Za zmagovalko, Slovakinjo Petro Vlhovo, je zaostala 1,65.

V svetovnem pokalu je 28-letna smučarka doslej višje posegla zgolj 26. januarja 2018, ko je alpsko kombinacijo v Lenzerheideju v Švici končala na tretjem mestu. To za zdaj ostaja njena edina uvrstitev na oder za zmagovalke v svetovnem pokalu.

Ana Bucik je v drugo napadla. Foto: Grega Valančič/Sportida

Izid kariere

V slalomu je bila do zdaj najboljša lani v Jasni, kjer je zasedla šesto mesto. "Sem res vesela. Že prva vožnja je bila kar dobra, mogoče je samo manjkalo malo tempa na določenih delih. V drugo mi je uspelo točno tisto, kar sem še želela dodati. Danes sem res zelo zadovoljna, zdaj mi manjka v tej sezoni samo še uvrstitev na stopničke," je svoj današnji nastop za STA ocenila Bucikova, ki se zdaj že osredotoča na torkov slalom v Schladmingu. Bucikova je z 12. mestom na veleslalomu in s petim v slalomu zasedla tudi četrto mesto v točkovanju za Zlato lisico, kjer je sicer slavila Vlhova pred Saro Hector in Wendy Holdener.

Po prvi vožnji je bila na osmem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Z nastopom Bucikove je bil zadovoljen tudi glavni trener tehničnih reprezentanc Sergej Poljšak. "Mislim, da je Ana danes v drugem teku prvič pokazala, koliko je v slalomu zares sposobna. Do zdaj so bili vsi teki nekoliko zadržani, ali pa ni vse steklo tako, kot bi moralo. Danes pa je v drugo končno naredila en tak tek, kot ga po navadi naredi na treningu. Trenerji navadno že s starta vidimo, kaj se bo dogajalo na progi. Če se ujame dober ritem takoj, potem gre lahko do konca, če pa se že na startu zalomi, je vprašanje, ali se lahko ujame do cilja. Ana je včasih raje imela ravninske dele, in mislim, da se sploh ni zavedala, kako dobro lahko smuča tudi po strmini. Danes je to dokazala. Za nami je zelo lep konec tedna, ekipa je zelo delovna in imamo se dobro. Res je užitek delati," je po koncu Zlate lisice dejal Poljšak, ki se bo zdaj s svojimi varovankami hitro preselil v Schladming, kjer bo že v torek na sporedu nov slalom za svetovni pokal.

Slalom v Avstriji bo tudi zadnji pred olimpijskimi igrami v Pekingu, ki se jih zelo veseli tudi Bucikova. Današnje peto mesto pa je dober obet tudi za nastope na Kitajskem. "Že od začetka sezone poudarjam, da grem tekmo po tekmo. Olimpijske igre bodo vrh in upam, da bom tja prišla dobro pripravljena. Definitivno se pa letos počutim, kot da sem lahko na vsaki tekmi v ožjem krogu kandidatk za najvišja mesta, kar je zelo dobrodošlo," je dejala nasmejana Novogoričanka.

Izidi, slalom:

1. Petra Vlhova (Svk) 1:44,29 51,57 52,72

2. Wendy Holdener (Švi) 1:44,52 +0,23 51,49 53,03

3. Anna Swenn Larsson (Šve) 1:45,35 +1,06 52,40 52,95

4. Lenna Dürr (Nem) 1:45,58 +1,29 52,02 53,56

5. Ana Bucik (Slo) 1:45,94 +1,65 52,87 53,07

6. Ali Nullmeyer (Kan) 1:46,44 +2,15 52,90 53,54

7. Katharina Truppe (Avt) 1:46,75 +2,46 52,90 53,85

8. Katharina Gallhuber (Avt) 1:46,79 +2,50 53,16 53,63

9. Erin Mielzynski (Kan) 1:46,92 +2,63 53,41 53,51

10. Sara Hector (Šve) 1:46,96 +2,67 53,01 53,95 Brez finala:

32. Meta Hrovat (Slo)

35. Neja Dvornik (Slo)

36. Anja Oplotnik (Slo)

44. Nika Tomšič (Slo)

46. Pika Dvornik (Slo)

...

