Ana Bucik do rezultata kariere, na vrhu nič novega

Danes se je s slalom za svetovni pokal zaključila 58. Zlata lisica. Na šestem slalomu v tej sezoni je še petič slavila Slovakinja Petra Vlhova, ki je z najboljšim drugim nastopom z vrha izrinila Švicarko Wendy Holdener, ki je vodila po prvi vožnji. Ta tako še naprej ostaja brez zmage v slalomu, čeprav je že 29-krat stala na odru za zmagovalke. Tretje mesto je osvojila Anna Swenn Larsson (+1,06). Švedinja se je na stopničke prebila s sedmega mesta po prvi vožnji.

Odlično je nastopila tudi edina Slovenka v finalu Ana Bucik, ki je po polovici preizkušnje zasedala osmo mesto, v drugi vožnji pa je s četrtim časom finalne vožnje napredovala vse do petega mesta, kar je njen najboljši izid v svetovnem pokalu. Pred tem je bila najboljša šesta na slalomu v Jasni marca 2021.

Tretjeuvrščena po prvi vožnji, vodilna v skupnem seštevku svetovnega pokala Mikaela Shiffrin je v finalu odstopila po odličnih vmesnih časih povozila količek in odstopila. Američanka je v slalomu nazadnje brez rezultata ostala 28. januarja 2018 v Lenzerheideju.

Petra Vlhova je še enkrat več dokazala, da je v tej sezoni prva slalomistka sveta. Foto: Grega Valančič/Sportida

Poleg Bucikove je v Kranjski Gori nastopilo še pet slovenskih smučark, ki pa so bile prepočasne za finale. Meta Hrovat je osvojila 32. mesto (+3,11), Neja Dvornik je bila 35. (+3,25), Anja Oplotnik 36. (+3,30). Nika Tomšič je osvojila 44. mesto (+4,02), Pika Dvornik pa 46. (+4,99).

Andreja Slokar zaradi okužbe z novim koronavirusom ni nastopila.

To je bila sicer jubilejna stota tekma za Zlato lisic. Od leta 1964 in prvega tekmovanja za Zlato lisico, ko sta bila na sporedu dva slaloma, je bilo vključno z letošnjim tekmovanjem v 58 letih 55 tekem v slalomu, 44 v veleslalomu in ena tekma v superveleslalomu (leta 1999). Od tega je za svetovni pokal (od 1970) štelo 47 slalomov, 40 veleslalomov in en superveleslalom.

Slalom v Kranjski Gori, foto: Grega Valančič/Sportida:

1 / 62 2 / 62 3 / 62 4 / 62 5 / 62 6 / 62 7 / 62 8 / 62 9 / 62 10 / 62 11 / 62 12 / 62 13 / 62 14 / 62 15 / 62 16 / 62 17 / 62 18 / 62 19 / 62 20 / 62 21 / 62 22 / 62 23 / 62 24 / 62 25 / 62 26 / 62 27 / 62 28 / 62 29 / 62 30 / 62 31 / 62 32 / 62 33 / 62 34 / 62 35 / 62 36 / 62 37 / 62 38 / 62 39 / 62 40 / 62 41 / 62 42 / 62 43 / 62 44 / 62 45 / 62 46 / 62 47 / 62 48 / 62 49 / 62 50 / 62 51 / 62 52 / 62 53 / 62 54 / 62 55 / 62 56 / 62 57 / 62 58 / 62 59 / 62 60 / 62 61 / 62 62 / 62

Končni vrstni red:

1. Petra Vlhova (Svk) 1:44,29

2. Wendy Holdener (Švi) +0,23

3. Anna Swenn Larsson (Šve) +1,06

4. Lena Duerr (Nem) +1,29

5. Ana Bucik (Slo) +1,65

6. Ali Nullmeyer (Kan) +2,15

...

Vrstni red po 1. vožnji:

1. Wendy Holdener (Švi) 51,49

2. Petra Vlhova (Svk) +0,08

3. Mikaela Shiffrin (ZDA) +0,25

4. Lena Duerr (Nem) +0,53

5. Katharina Liensberger (Avt) +0,85

...

8. Ana Bucik (Slo) +1,38

...

32. Meta Hrovat (Slo) +3,11

35. Neja Dvornik (Slo) +3,25

36. Anja Oplotnik (Slo) +3,30

44. Nika Tomšič (Slo) +4,02

46. Pika Dvornik (Slo) +4,99