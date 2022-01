Zmagovalec Kitzbühela, ki se je učil smučati na plastiki

Slalomska sezona je nepredvidljiva kot že dolgo ne. Pet slalomov, pet različnih zmagovalcev. Zadnjih treh ni pričakoval nihče. Johannes Strolz (zmaga v Adelbodnu) sploh ni član avstrijske reprezentance in si celo sam pripravlja smuči. Lucas Braathen (zmaga v Wengnu) je bil po prvi vožnji 29., pred letom dni pa je utrpel hudo poškodbo. Dave Ryding (zmaga v Kitzbühelu) pa je sploh prvi Britanec z zmago v 55 sezonah svetovnega pokala. Ima že 35 let, med slalomsko elito pa tekmuje 13. sezono (od leta 2009). Prve točke je osvojil leta 2014, prve stopničke prav tako v Kitzbühelu pred petimi leti. Lansko zimo je bil še tretji na slalomu v Adelbodnu. Da še ni za odpis, je dokazal s petim mestom decembra v Val d`Iseru.

"Imam 35 let, a nisem nehal verjeti"

Zlati gams za Rydingovo slalomsko zmago v Kitzbühelu. Foto: Guliver Image Tudi po nedavnih odstopih v Madonni di Campiglio in Adelbodnu sam upanja ni izgubil. "Imam 35 let, a nisem nehal verjeti. Nisem nehal poskušati." V soboto mu je uspelo! In to v meki alpskega smučanja. Padel je na kolena in poljubil kitzbühelski sneg. Po prvi vožnji je bil šesti. V težkih snežnih pogojih mu je uspel odličen finalni nastop. "Še v sanjah ne bi moglo biti bolje. Prva zmaga za Veliko Britanijo v Kitzbühelu." Njegov trener Tristan Glasse-Davies in njegov serviser Jai Geyer sta od navdušenja v ciljnem izteku kričala. "To je neverjetno. Nihče si tega ne zasluži bolj kot Dave," je v solzah razlagal Geyer. "Je dober, inteligenten smučar. Pravzaprav se danes sploh ni počutil najbolje. Imel je manjši prehlad. To je velika stvar za britansko smučanje."

To so četrte stopničke Rydinga v svetovnem pokalu. Lani je bil tretji v Adelbodnu, pred petimi leti drugi v Kitzbühelu in leta 2019 drugi na mestni tekmi v Oslu. Samo še en Britanec ima stopničke iz svetovnega pokala. To je Konrad Bartelski, ki je leta 1981 osvojil drugo mesto na smuku v Van Gardeni.

Prvič je v alpskem smučanju igrala himna "God save the queen". Foto: Guliver Image Ryding je na sneg prvič stopil, ko je imel 12 let. Smučati se je kot osemletni deček namreč naučil na suhem, na plastičnem pobočju. "Nisem zrasel na smučišču. Odrasel sem na plastičnih smučarskih pobočjih, ki so bila dolga 11 sekund," se spominja Anglež iz Brethertona v pokrajini Lancashire. Na plastiki in travi je treniral do svojega 21. leta. Danes večinoma trenira v Avstriji, na smučiščih v Hinterstoderju in Reiteralmu. "Mislim, da sem drugi najljubši smučar vsakega ljubitelja smučanja. Vsi poznajo mojo zgodbo, ki je povsem drugačna." Njegov vzornik je bil Alain Baxter, ki v svetovnem pokalu ni bil nikoli boljši kot četrti. Škot je sicer osvojil bron na olimpijskem slalomu v Salt Lake Cityju, a so mu jo pozneje odvzeli zaradi pozitivnega testa na dopingu. Tudi Baxter je danes del njegove ekipe.

Poglejte, kakšen je Pendle Ski Club, kjer je začel smučati Dave Ryding:

Severnjaška trma in predanost

"Uspelo mu je zaradi severnjaške trme in predanosti," je dejala njegova mama Shirley Ryding. "Starša sva ga ves čas podpirala in sva nanj zelo ponosna. To je izjemen dosežek. Navdušena sva. Šampanjec je že dolgo čakal v hladilniku. Skrajni čas je bil, da slavimo tudi mi." Čeprav zna biti zelo naporen, ga pri smučanju podpira tudi zaročenka Mandy, s katero sta leta 2019 odprla kavarno v Tarletonu pri Blackburnu.

V težkih pogojih Ryding vedno dobro smuča. Foto: Guliver Image Spoštujejo ga tudi tekmeci. Michael Matt je spomnil na staro zgodbo: "Pred nekaj leti je bil prvi po prvi vožnji. A so se mu v finalu na štartu tresla kolena. Tudi takrat je bila druga proga zelo težka. Osvojil je drugo mesto. Taki pogoji mu ustrezajo." Glavni trener avstrijske ekipe Andres Pülacher poudarja, da Rydingova zmaga niti ni tako presenečenje. "Zna smučati. To vsi vemo. Sicer ne bi bil član prve jakostne skupine. Tokrat je bil res najboljši. Dobro zanj in za Veliko Britanijo." Avstrijci so na drugi strani ostali brez slalomskih stopničk na svoji najprestižnejši tekmi.

Po petih od devetih slalomov sezone je Ryding četrti (160 točk). Vodi Braathen (235 točk). A najprej sledi olimpijski slalom. Ta je na programu bližajočih se olimpijskih iger 16. februarja. Kdo ve, morda se tam zgodi naslednja nora slalomska zgodba.