Velikanska senzacija v Kitzbühelu, ničla Slovencev

Britanec Dave Ryding je zmagovalec slalomske preizkušnje v Kitzbühelu v Avstriji in Veliki Britaniji priboril prvo zmago v svetovnem pokalu! Ryding se je najbolje znašel v zahtevnih razmerah, saj je prvo in drugo vožnjo spremljalo močno sneženje. Po prvi vožnji je zasedal šesto mesto, v finalu pa je izkoristil napake vseh favoritov in se povzpel na vrh. Slovenska predstavnika sta ostala brez točk. V finalu je kot edini Slovenec nastopil Žan Kranjec, ki je bil po polovici preizkušnje na 29. mestu, v drugo pa je že po nekaj sekundah odstopil. Tijan Marovt je osvojil 42. mesto (+3,18).

Kakšen razplet slaloma v slovitem Kitzbühelu! Britanski alpski smučar Dave Ryding je v meki alpskega smučanja spisal zgodovino. 35-letni smučar je najhitreje opravil s slalomsko progo Ganslern in dosegel svojo prvo zmago v svetovnem pokalu, hkrati pa je to tudi prva zmaga za Veliko Britanijo. Ryding je prav tako s 35 leti postal najstarejši zmagovalec slaloma za svetovni pokal. Britanec je po prvi vožnji zasedal šesto mesto, v drugo pa je v izjemno zahtevnih pogojih, izkoristil vse napake favoritov in prišel do velikanskega uspeha.

Ryding v objemu Henrika Kristoffersena. Foto: Guliverimage

"Ne vem, kaj bi rekel, sem brez besed. Star sem 35, a nikoli nisem nehal verjeti in sanjati. Dosegel sem prvo zmago za Veliko Britanijo in to v Kitzbühlu. Boljše bi bilo že težko," je po tekmi dejal čustveni Ryding, ki je bil ob koncu preizkušnje na robu solz, čustva pa so premagala tudi celotno njegovo ekipo. Britanec je sicer četrtič v karieri stal na stopničkah za zmagovalce. Nazadnje je Ryding na stopničkah stal lani v Adelbodnu, ko je bil tretji, pred tem je bil še dvakrat med najboljšimi tremi v slalomu in enkrat na paralelni tekmi.

Močno sneženje in zahtevni postavitvi

V Kitzbühelu, kjer so se organizatorji odločili, da zaradi slabe vremenske napovedi namesto predvidenega smuka že danes izpeljejo slalom, je v obeh vožnjah močno snežilo. Drugo mesto je na koncu osvojil Norvežan Lucas Braathen (+0,38), ki je pretekli teden slavil v Wengnu, tretji pa je bil njegov rojak Henrik Kristoffersen (+0,65), ki je bil po prvi vožnji šele na 24. mestu.

Vodilni trije po prvi vožnji Italijan Alex Vinatzer, Francoz Clement Noel in Norvežan Sebastian Foss-Solevag so v finalu po vrsti delali napake. Vinatzer je bil na koncu 18., Noel 15., Foss-Solevaag pa je ostal brez rezultata. V finalni vožnji se je vrstni red tako kot v Wengnu pretekli konec tedna precej premešal, osip tekmovalcev pa je bil ogromen. Drugo vožnjo je tako končalo le 19 smučarjev.

Žan Kranjec je v drugi vožnji odstopil. Foto: Guliverimage

Ničla Kranjca

Med tistimi, ki preizkušnje niso končali je bil tudi Žan Kranjec. Edini slovenski finalist je bil po polovici preizkušnje 29. (+1,95), v drugo pa je odstopil le po nekaj sekundah vožnje. Izven finala je obstal Tijan Marovt, ki je v Kitzbühel na svojo krstno tekmo svetovnega pokala prišel neposredno z evropskega pokala v francoskem Vaujanyju, kjer je na dveh slalomih zasedel 15. in odlično peto mesto. S štartno številko 60 je današnjo tekmo končal na 42. mestu (+3,18) med 45 uvrščenimi smučarji. Štefan Hadalin se je pred dnevi odločil, da zaradi osebnih razlogov do konca sezone ne bo več nastopal.

Na domačem slalomu sicer ni nastopil osmi najboljši slalomist te sezone Manuel Feller, ki je bil pozitiven na novi koronavirus.

V slalomskem seštevku je vodstvo prevzel Braathen, ki ima 235 točk, sledi mu rojak Foss-Solevaag s 180, tretji pa je Švicar Daniel Yule s 162 točkami.

Če bo delavcem na Streifu uspelo odstraniti ogromne količine novozapadlega snega, bo v Kitzbühelu za pokal Hahnenkamm v nedeljo na vrsti še en smuk z začetkom ob 13.30.

Izidi:

1. Dave Ryding (VBr) 1:41,26 51,40 49,86

2. Lucas Braathen (Nor) 1:41,64 +0,38 51,57 50,07

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 1:41,91 +0,65 52,27 49,64

4. Michael Matt (Avt) 1:42,04 +0,78 51,73 50,31

5. Johannes Strolz (Avt) 1:42,06 +0,80 51,95 50,11

6. Tommaso Sala (Ita) 1:42,12 +0,86 51,52 50,60

7. Loic Meillard (Švi) 1:42,14 +0,88 51,95 50,19

8. Marc Rochat (Švi) 1:42,22 +0,96 51,36 50,86

9. Simon Maurberger (Ita) 1:42,27 +1,01 52,52 49,75

10. Filip Zubčič (Hrv) 1:42,35 +1,09 52,14 50,21

... Odstop v drugi vožnji:

Žan Kranjec (Slo) (29. po prvi vožnji) Ni se uvrstil v drugo vožnjo:

43. Tijan Marovt (Slo) Skupno, moški (23/35):

1. Marco Odermatt (Švi) 1120 točk

2. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 785

3. Matthias Mayer (Avt) 642

4. Vincent Kriechmayr (Avt) 544

5. Beat Feuz (Švi) 479

6. Alexis Pinturault (Fra) 411

7. Dominik Paris (Ita) 410

8. Henrik Kristoffersen (Nor) 409

9. Manuel Feller (Avt) 386

10. Lucas Braathen (Nor) 333

...

29. Žan Kranjec (Slo) 167

46. Martin Čater (Slo) 136

64. Boštjan Kline (Slo) 83

83. Štefan Hadalin (Slo) 44

103. Miha Hrobat (Slo) 27

... Slalom (5/9):

1. Lucas Braathen (Nor) 235

2. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) 180

3. Daniel Yule (Švi) 162

4. Dave Ryding (VBr) 160

5. Giuliano Razzoli (Ita) 154

6. Loic Meillard (Švi) 152

7. Clement Noel (Fra) 148

8. Johannes Strolz (Avt) 145

9. Kristoffer Jakobsen (Šve) 140

10. Manuel Feller (Avt) 125

...

44. Žan Kranjec (Slo) 13

Preberite še: