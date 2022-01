Kilde zmagovalec Streifa, francosko presenečenje s številko 43, Slovenca do točk

Zmagovalec smuka v Kitzbühelu je Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, ki slavi premierno zmago na tem prizorišču. Na stopničkah sta se mu pridružila dva Francoza. Enainštiridesetletni veteran Johan Clarey in Blaise Giezendanner, ki je na prvi zmagovalni oder svetovnega pokala v svoji karieri prišel s številko 43. Oba Slovenca sta vknjižila točke. Miha Hrobat za 20. in Martin Čater za 22. mesto. V soboto bo tu še slalom, v nedeljo pa še en smuk.

Na prvi smukaški tekmi za 82. pokal Hahnenkamm se je najhitreje znašel Norvežan Aleksander Aamodt Kilde. V srednjem delu proge je imel skoraj +1.30 sekunde prednosti pred takrat vodilnim Avstrijcem Matthiasom Mayerjem, v nadaljevanju se je prednost razpolovila, a v cilj je prišel z lepo prednostjo 67 stotink sekunde pred Avstrijcem in dal vedeti, da ga bo težko prehiteti.

Blaise Giezendanner s številko 43 prvič na zmagovalnem odru. Foto: Guliverimage Na koncu se mu je še najbolj približal 41-letni Francoz Johan Clarey, ki je ciljno črto prečkal z +0.42 sekunde zaostanka in z drugega mesta izrinil Mayerja. Ko je vse kazalo, da se vrstni red ne bo več spremenil, je za senzacijo s številko 43 poskrbel Clareyjev rojak Blaise Giezendanner.

V cilj je prišel s 63 stotinkami zaostanka in prvič v karieri prismučal na zmagovalni oder svetovnega pokala. Tridesetletnik je bil do zdaj najvišje na osmem mestu, in sicer leta 2016 na superveleslalomu v Južni Koreji. Med deseterico je bil zgolj petkrat, enkrat tudi v tej sezoni, ko je superveleslalom v Bormiu končal kot deveti.

Najboljša trojica Foto: Guliverimage

Rekordni nagradni sklad Nagradni sklad tekmovanja za 82. pokal Hahnenkamm letos znaša rekordnih okroglih milijon evrov, zmagovalec vsake od treh preizkušenj prejme sto tisoč evrov, denarne nagrade v smuku podelijo do 45. mesta.

Hrobat 20., Čater 22., Kline le gledalec

Miha Hrobat je končal na 20. mestu. Foto: Guliverimage Do točk in denarne nagrade - na obeh smukih podelijo denarno nagrado do 45. mesta, in sicer 45. smukač prejme tisoč evrov - sta prišla oba Slovenca, ki sta nastopila.

Miha Hrobat je z zaostankom +1.84 zasedel 20. mesto, Martin Čater pa je bil na progi deset stotink dlje in končal kot 22. Za oba je to najboljši smukaški izid v Kitzbühelu.

Boštjan Kline, ki je zaradi suma zastrupitve s hrano noč s srede na četrtek preživel v bolnišnici, se še ne počuti dobro, zato je ostal v reprezentančnem hotelu na regeneraciji. Odločitev o nedeljskem startu bo znana pred tekmo, so danes sporočili s Smučarske zveze Slovenija.

Kitzbühel, smuk



1. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 1;55.92

2. Johan Clarey (Fra) +0.42

3. Blaise Giezendanner (Fra) +0.63

4. Matthias Mayer (Aut) +0,67

5. Marco Odermatt (Švi) +0,78

....

20. Miha Hrobat (Slo) +1.84

22. Martin Čater (Slo) +1.94

...

Kilde prevzel smukaško vodstvo

Kilde je četrti Norvežan z zmago na smukih v Kitzbühelu po Kjetilu Jansrudu (2015), Lasseju Kjusu (1999, 2004) in Atleju Skaardalu (1990). S tretjo smukaško zmago je prevzel vodstvo v seštevku discipline (405), drugi je Mayer (352), tretji pa Beat Feuz (337).

V skupnem seštevku še naprej zanesljivo vodi danes peti Marco Odermatt (1.120), pred drugim Kildejem (785) ima 335 točk, tretji je Mayer (642).

V soboto slalom, v nedeljo še en smuk

Organizatorji so zaradi napovedanega današnjega močnega sneženja spremenili urnik naslednjih dveh tekem. V soboto bo tako na sporedu slalom (10.30), kjer bosta nove točke lovila Žan Kranjec in Tijan Marovt, v nedeljo pa bo še drugi smuk na Streifu.