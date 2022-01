Poškodbe glave, zlomi kosti na Streifu so preteklost. Pa so res?

Najslavnejša smukaška proga na svetu, Streif v Kitzbühelu, bi letos morala biti varnejša. Prečenje Hausberga je po spremembi proge drugačno. V zadnjih letih so se tu zgodili štirje hujši padci in trije še na ciljnem skoku, ki sledi za Hausbergom.

Ciljni skok in trije padci z resnimi poškodbami glave

Urs si je lani na ciljnem skoku poškodoval glavo, ključnico in koleno. Foto: Guliver Image Streif velja za mitsko progo. Kdor vsaj malo spremlja alpsko smučanje, je že slišal za na primer Mišnico ali Hausberg, dva od najbolj znanih odsekov smukaške proge nad Kitzbühelom, ki ta teden že 82-ič gosti pokal Hahnenkamm. Gre za zahtevno in obenem tudi nevarno progo. Pred letom dni je to na primer izkusil Švicar Urs Kryenbühl. Na ciljnem skoku je padel na glavo in ramo. Ob pretresu možganov, zlomljeni ključnici in številnih modricah si je strgal tudi kolenske vezi. Osemindvajsetletnik se je decembra v Beaver Creeku uspešno vrnil v svetovni pokal, ta konec tedna pa v Kitzbühelu znova tekmuje.

Njegov lanski padec je bil že tretji z grozljivimi posledicami na ciljnem skoku. Poškodbe glave sta pred dobrim desetletjem tu utrpela tudi Američan Scott Macartney in Švicar Daniel Albrecht. Zadnji je bil nekaj časa tudi v komi.

Spremenjen urnik tekmovanja

Organizatorji tekem v Kitzbühelu so se zaradi slabe vremenske napovedi odločili nekoliko spremeniti spored tekmovanja. Tako bo za nedeljo predviden slalom že v soboto, smuka pa bosta v petek in nedeljo. V soboto bo prva vožnja slaloma ob 10.15, druga pa ob 13.45, petkov smuk bo ob 11.30, nedeljski pa ob 13.30. Predvsem zadnji je nekoliko pod vprašajem, saj napovedujejo v soboto med 30 in 60 centimetrov novega snega. Prav zaradi tega so štart zamaknili na 13.30, da bi imeli delavci na progi več časa za odstranjevanje morebitnega novega snega.

Štirje brutalni padci na prelomnici Hausberg

Cochran-Siegle je s Hausberga zletel v zaščitne mreže. Foto: Guliver Image Predsednik smučarskega kluba v Kitzbühelu in vodja organizacijskega odbora pokala Hahnenkamm Michael Huber je lani dejal, da morajo po treh tako silovitih padcih nekaj vendarle storiti. Po lanskem pokalu je Huber osebno spisal kar 30 strani dolgo poročilo o tekmi, progi in varnosti. Lani je bil smuk celo končan po nastopu prve trideseterice (rezultati so obveljali), saj je na prelomnici Hausberg grdo padel še Američan Ryan Cochran-Siegle. Že leta 2016 so na tej sloviti kompresiji grdo padli Avstrijca Hannes Reichelt in Georg Streitberger ter Norvežan Aksel Lund Svindal.

Spremenjen vstop na Hausberg za nižjo hitrost

Takšnih prizorov, ko tekmovalca odpelje helikopter v bolnišnico, si ne želijo več. Foto: Guliver Image Pred 11 leti so najprej spremenili doskok na ciljnem skoku. Pa se je lani spet zgodil grd padec, že omenjena nesreča Kryenbühla. Glavna težava je namreč ostala: previsoka hitrost. Lani so smukači na ciljni skok prišli s hitrostjo blizu 150 kilometrov na uro in skočili tudi 60 metrov daleč. To, da so skok pomaknili malo nazaj, ni pomagalo. Vsega pobočja pa seveda ne morejo kar razkopati. Zato so skupaj z mednarodno smučarsko zvezo sklenili, da je potrebna sprememba že višje na progi, na kompresiji Hausberg. Vstop nanjo so pomaknili nekoliko v desno.

"Teren smo nekoliko spremenili, da je mogoča drugačna linija smučanja. Zdaj je radij zavoja nekoliko večji. Vsa proga je malo daljša. Na kompresijo bodo smučarji prišli z nižjo hitrostjo in z drugačno smerjo. To bi moralo vplivati tudi na ciljni skok, da ne bodo skakali tako daleč," je pred začetkom 82. pokala Hahnenkamm pojasnjeval Huber, ki si želi, da na prenovljenem Streifu letos ne bo hujših padcev. V sredo so prvi trening že opravili, pravi preizkus pa sledi na petkovem prvem smuku. Lani je Švicar Beat Feuz drugi smuk dobil s časom 1:55,29, letos je bil čas najhitrejšega na prvem treningu 1:56,54.

Tekmovalci nad "novim" Streifom niso najbolj navdušeni

Avstrijec Matthias Mayer, ki je bil drugi na sredinem treningu, je namero organizatorja, da progo naredi varnejšo, sicer pozdravil, a dvomi, da je bil poseg v progo ustrezen. "Mislim, da so prelomnico Hausberg preveč spremenili, na ciljnem skoku pa je vse ostalo enako. Zdaj je tam samo ena linija in nič več več različnih. Za nas tekmovalce je zdaj manj zanimivo." V sredo devetouvrščeni Avstrijec Daniel Hemetsberger pravi, da Streif s spremembo ni izgubil svoje mitske podobe. "Streif je znova brutalno leden. Časa za počitek ni. Sprememba je zanimiva. Težje je obdržati visoko hitrost."

Matthias Mayer na sredinem treningu. Dvomi o tem, da bo sprememba pomagala. Foto: Guliver Image

Na ciljnem skoku 143 kilometrov na uro

Glede na sredin trening so vstop na ciljni skok za odtenek res upočasnili. Tako lani kot to sredo je najvišjo hitrost dosegel Američan Travis Ganong. Lani 149,21 kilometra na uro, letos 143,33 kilometra na uro. Feuz je lani na obeh smukih dosegel hitrost 145 kilometrov na uro.

"Legendarni značaj proge se je malo spremenil. A če bo to preprečilo, da bo manj katastrofalnih padcev, še posebej na ciljnem skoku, je to pravilna odločitev. Vsi bomo zadovoljni. Ne želimo si več padcev, kakršen je bil lanski Ursov," pa je dejal še en domačin Vincent Kriechmayer, ki je pred letom dni tudi sam padel pri več kot 145 kilometrih na uro. Zadnji zmagovalec smuka na Streifu Feuz pa pravi: "Nisem navdušen nad tem, da se spreminja klasike."