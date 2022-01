Po Wengnu se svetovni pokal v alpskem smučanju nadaljuje s še eno klasiko – Kitzbühelom. Predvidena sta dva smuka (petek in sobota) ter nedeljski slalom. Če bo dopuščalo vreme. Vremenska napoved namreč ni najbolj obetavna. Za četrtek in nedeljo avstrijski meteorološki urad napoveduje sneženje, občasne snežne plohe pa so na Tirolskem mogoče tudi v petek in soboto. Občasno pa bo pihal še močan veter. Še najbolj stabilno vreme naj bi bilo v petek.

V Kitzbühelu so zaostrili protikoronske ukrepe. Foto: Reuters Druga stvar, ki skrbi organizatorje ene od najpomembnejših tekem v alpskem smučanju, je epidemija. Tudi v Kitzbühelu imajo veliko pozitivnih primerov testiranja na koronavirus. Bo pa letos v primerjavi z lani nekaj navijačev na prizorišču vendarle dovoljenih – tisoč. Pred epidemijo koronavirusa se je v mestu v času pokala Hahnenkamm zbralo več kot 50 tisoč ljudi.

Od srede bodo v Kitzbühelu veljali še ostrejši ukrepi, potem ko se je pretekli konec tedna pojavil videoposnetek z zabave v baru na enem od tamkajšnjih smučišč. Do nedelje strežba hrane in pijače na prostem ne bo dovoljena, v večernih urah bo zaprta tudi osrednja gondola Hahnenkammbahn, maske FFP2 pa so v mestu obvezne tudi, če je razdalja med ljudmi večja od dveh metrov.