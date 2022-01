Pred letom dni na operaciji, včeraj že na poti na vlak, nato pa ...

Filmski scenarij še na drugem zaporednem moškem slalomu za svetovni pokal. Lucas Braathen je s številko 31 zmagal v Wengnu, čeprav je bil po prvi vožnji šele 29. Še nikoli ni smučar na tekmi svetovnega pokala napredoval za 28 mest. Pred 15 leti je Švicar Marc Berthod slalom v Adelbodnu dobil s 27. mesta po prvi vožnji. Norvežan, ki bo aprila dopolnil 22 let, v slalomu do zdaj sploh še ni bil na stopničkah. Do zdaj njegov najboljši rezultat je bilo četrto mesto (Kitzbühel predlani), ima pa eno zmago z veleslaloma (Sölden 2020). To je njegova tretja sezona v svetovnem pokalu.

Sanjski finalni nastop v Wengnu in prva slalomska zmaga. Leto dni po hudi poškodbi. Foto: Guliver Image

"Po prvi vožnji sem bil že skoraj na vlaku"

Po prvi vožnji je za vodilnim rojakom Henrikom Kristoffersenom, ki bi ga v finalu edini premagal, a je odstopil nekaj vratc pred ciljem, zaostajal dobri dve sekundi. "Po prvi vožnji sem bil že skoraj na vlaku. Nato pa mi je trener sporočil, da sem prišel v finale," je v smehu razlagal na avstrijski televiziji. Finale je namreč ujel za vsega šest stotink. Mislil je, da ga ne bo, zato je bil že na poti na vlak, ki s smučišča pelje v dolino. S številko 2 mu je v finalu na še nerazriti progi uspel sanjski nastop. "To je noro! Nemogoče je, da zmagaš z 29. mesta. Zaostanek je bil dve sekundi. Na drugi progi sem sicer imel dober občutek. Vedel sem, da sem odpeljal dobro."

Prejšnji teden je v Adelbodnu čutil nekaj strahu, saj si je prav tam lani strgal kolenske vezi. Foto: Guliver Image Ne le nedeljska tekma, celotna Norvežanova zgodba v svetovnem pokalu je, kot bi jo pisali v Hollywoodu. Pred dvema letoma je malo znani 19-letnik s številko 34 postavil najboljši čas prve vožnje slaloma v Kitzbühelu. V finalu je sicer izgubil stopničke in bil četrti. Svojo drugo sezono med elito je nato odprl z že omenjeno veleslalomsko zmago. Bil je na poti med zvezde, nato pa ga je ustavila poškodba. Januarja 2021 je v Adelbodnu padel tik pred ciljem in si strgal kolenske vezi. Po operaciji je sledilo več kot polletno okrevanje.

Vrnil se je decembra v Val d'Iserju in bil na veleslalomu enajsti. Točke je osvojil na sedmih od svojih osmih nastopov to sezono, tudi pred tednom dni v Adelbodnu, ko je priznal, da ga je bilo ob vrnitvi na progo, kjer se je poškodoval, nekoliko strah. Veleslaloma ni dokončal, na slalomu je bil 14.

Po mami Brazilec, ki bi moral postati nogometaš

Na smuči je prvič stopil, ko je imel štiri leta. Zares je začel trenirati pri devetih. Skoraj dva metra visoki Oselčan bi moral biti nogometaš, je pred časom dejal za francoski L'Equipe. Njegova mama namreč ni Norvežanka, temveč Brazilka in vemo, da je tam šport številka 1 nogomet. A so v najstniku Norvežani prepoznali velik smučarski talent.

V nedeljo še sam ni mogel verjeti, da je zares zmagal. Foto: Guliver Image Sprva je treniral pod vodstvom trenerjev iz priznane smučarske šole v Oslu, od 16. leta pa pod okriljem norveške smučarske zveze. Zadali so si cilj, da ga do leta 2020 spravijo v svetovni vrh. Uspelo jim je. Če ne bi prišla poškodba, bi bil morda zdaj že v boju za veliki kristalni globus. "Ima fantastičen pristop do dela. Ne razmišlja o rezultatu, osredotoča se le na smučanje," je dejal vodja norveške reprezentance Klaus Ryste. V slalomskem seštevku je zdaj že tretji, v skupnem pa enajsti.

Wengenska pravljica za Braathna. Bomo videli, ali se bo nadaljevala. Avstrijec Johannes Strolz, ki si sam pripravlja smuči, je teden po senzacionalni zmagi v Adelbodnu s številko 38 tokrat v Wengnu po 13. mestu v prvi vožnji v finalu odstopil in tako hitro padel na realna tla. A Braathen velja za večji talent, ne nazadnje pa so na njegovi strani tudi leta. Nima jih še niti 22, medtem ko je Strolz prvo zmago osvojil pri 29 letih.