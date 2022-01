Kristoffersen odstopil pred ciljem, Braathen zmagal z 29. mesta!

Še na drugem zaporednem moškem slalomu za svetovni pokal šokanten razplet finalne vožnje. Do svoje druge zmage v karieri je prišel 21-letni Norvežan Lucas Braathen. Imel je štartno številko 31 in bil po prvi vožnji šele 29. A njegov finalni nastop je bil popoln! Pa še izkoristil je dobre pogoje na progi kot drugi in majhne razlike med tekmeci, ki na vse bolj razriti progi nato niso več mogli smučati brez napak in oddrsavanj.

Braathen je šokiral še samega sebe. Foto: Reuters Še sam ni mogel verjeti, ko so drug za drugim vsi zaostali za njim. Tudi tisti najboljši iz prve vožnje: Avstrijec Manuel Feller je denimo z drugega padel na peto mesto, vodilni Norvežan Henrik Kristoffersen pa je odstopil nekaj vratc pred ciljem. Če zadnji ne bi povozil količka, bi rojaka sicer prehitel in dosegel svojo 20. slalomsko zmago v karieri. Tako pa ostaja brez slalomske zmage v letošnji zimi.

Drugo mesto je osvojil Švicar Daniel Yule (22 stotink zaostanka), tretji pa je bil veteran iz Italije Giuliano Razzoli (+0,29). Razzoli je bil nazadnje na stopničkah prav na wengenskem slalomu - pred šestimi leti. Yule je bil po prvi vožnji osmi, Razzoli pa devet.

Henrik Kristoffersen je tik pred ciljem finalne vožnje povozil kol in odstopil. Foto: Reuters

Odstop junaka Adelbodna, Hadalin zadnji med uvrščenimi

Johannes Strolz Foto: Reuters V središču pozornosti je bil še en Avstrijec, Johannes Strolz. Ta je pred dnevi s številko 39 zmagal v Adelbodnu. Je sam svoj serviser. "Dobil sem toliko klicev in sporočil, da sploh še nisem uspel vseh prebrati. Zdaj sem popolnoma sproščen. Komaj čakam, da vidim, kako mi bo šlo." Tokrat je imel številko 20, odpeljal zelo agresivno, a z napakami in je po prvi vožnji na 13. mestu. Za hitrejšo drugo postavitev je bila njegova vožnja kar nekoliko preveč divja in zato je ni končal. Brez točk torej za junaka Adelbodna.

Štefan Hadalin Foto: Reuters Štefan Hadalin zaradi težav s hrbtom ni normalno treniral več kot mesec dni. Ni več v pravi formi (novembra je bil osmi na paralelni tekmi) in tudi njegov wengenski nastop ni bil najboljši. Naredil je preveč napak, dvakrat se je komaj rešil pred odstopom. Ko je s številko 21 prišel skozi cilj, je bil z zaostankom štirih sekund in 33 stotink zadnji med uvrščenimi (20.). Pravzaprav do konca ni nihče odpeljal počasneje. Vrhničan je tako končal na 46. mestu, 21 tekmovalcev pa je odstopilo.

Dobre pol sekunde hitrejši je bil tudi drugi Slovenec na tekmi Tijan Marovt, ki je s številko 62 zaostal tri sekunde in 71 stotink ter osvojil 43. mesto. Triindvajsetletni smučar mariborskega Branika tudi na sedmem nastopu v svetovnem pokalu ni osvojil točk. Najboljšega slovenska smučarja te zime Žana Kranjca v Wengnu ni bilo.

Hadalin naredil preveč napak, Marovt še nabira izkušnje

"Štefan je danes probal napasti, a je storil preveč napak. Že v zgornjem delu pred vhodom na strmino in največja napaka pred ciljem. V taki konkurenci in s takimi napakami ni mogoče računati na nastop v finalu. Tijan se je zelo dobro lotil tekme, je bil prvič v Wengnu. Zelo dobro je smučal več kot polovico proge, spodaj pa ga je malce zmanjkalo. On rabi izkušnje in sedaj se vrača na evropski pokal. Je na pravi poti in s takšnim načinom, kot se je on lotil proge, se bo tudi na svetovnem pokalu zgodilo, da bo tudi on v drugem teku," je nastopa svojih varovancev ocenil trener Klemen Bergant.

Svetovni pokal se bo naslednji teden nadaljeval v Kitzbühlu.

Wengen, slalom:



1. Lucas Braathen (Nor) 1:41,48

2. Daniel Yule (Švi) +0,22

3. Giuliano Razzoli (Ita) +0,29

4. Fabio Gstrein (Avt) +0,32

5. Manuel Feller (Avt) +0,39

6. Sabastian Foss-Solevaag (Nor) +0,40

7. Loic Meillard (Švi) +0,41

8. Clement Noel (Fra) +0,51

9. Alexis Pintaurault (Fra) +0,56

10. Marco Schwarz (Avt) +1,23

...

43. Tijan Marovt (Slo) +3,71

46. Štefan Hadalin (Slo) +4,33