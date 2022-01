Prepreke za slovenske športnike

Natanko trije tedni nas ločijo od enega največjih športnih dogodkov v letu 2022. Zimske olimpijske igre v Pekingu bodo predstavljale vrhunec tudi za slovenske športnice in športnike iz družine zimskih disciplin. A ne bo konkurenca le tista, ki jo bodo morali do želene medalje premagati, temveč tudi vse ovire, ki so povezane s pandemijo covid-19. Kitajci bodo imeli namreč striktne protokole, poudarja Borut Kolar, direktor oddelka za vrhunski šport na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS)

Za zdaj je slovenskih kandidatov in kandidatk za nastop na zimskih olimpijskih igrah v Pekingu 53, izvršni odbor OKS pa bo imel 18. januarja nalogo, da bo imenoval olimpijsko reprezentanco. Verjetno bo to še najlažji del, saj prav vse države, ki bodo nastopile na igrah, boli glava od postopkov, ki jih zaradi zaostrenih razmer, povezanih s pandemijo covid-19, skupaj z Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) zahteva kitajski organizator iger.

Peking je pred štirinajstimi leti že gostil olimpijske igre, vendar takrat poletne, ko še ni bilo ne duha ne sluha o morebitni pandemiji covid-19. Zdaj pa je ta dodobra posegla v normalno življenje ljudi, in tudi nič drugače ni v svetu športa.

V zadnjem obdobju je različica omikron prinesla še več okužb, saj se med populacijo širi hitreje, a se zaradi tega zahteve organizatorja niso spremenile oziroma zaostrile. Že prej je bilo predvidenih ogromno protokolov, ki jih morajo udeleženci izpolnjevati.

Kitajska le za cepljene in tiste, ki imajo zdravniško izjemo

"Za zdaj niso postregli z morebitnimi dodatnimi zaostritvami. Preden bo šla oseba na letalo, se bo morala dvakrat testirati s PCR-testom. Če si prebolevnik približno 30 dni, bo treba predložiti negativne rezultate testa na novi koronavirus. Težava je namreč, ker so lahko določeni posamezniki pozitivni 40 dni ali več, čeprav niso bolni, in so asimptomatski. Kdorkoli ima takšen primer, bo treba poslati vrednosti, da bo medicinska komisija preučila dokumentacijo. Zdaj prevladuje različica omikrona, ki se zelo hitro širi. V tem primeru bomo tik pred odhodom na podoben način reševali primere. Nekatere države smo opozarjale na to, da naj Kitajci, ki imajo osemdnevni rok obravnave, ta rok skrajšajo. Tako lahko za primere, ki se bodo pojavili, dobijo čim hitreje povratno informacijo," je razložil Borut Kolar, ki ima na OKS funkcijo direktorja za vrhunski šport.

Strah pred okužbo tik pred olimpijskimi igrami pri športnikih obstaja. Foto: Guliverimage

Veliko negotovosti in predvsem strahu vlada pri športnikih, da se ne bi v zadnjem trenutku okužili in bi se jim potem posledično prižgala rdeča luč za odhod v Peking. Dejstvo je tudi, da lahko na igre potujejo le cepljeni športniki. Na podlagi tega bi bila lahko iz tega izvzeta tista oseba, ki bi imela zdravstveno izjemo, ki bi jo moral preučiti organizacijski komite. V nasprotnem primeru bi morali necepljeni ob vstopu v Kitajsko v tritedensko karanteno.

Potencialne menjave v primeru pozitivne okužbe so možne, vsak dan PCR-testi iz grla

Ni izključeno, da se bo kdo od udeležencev iger okužil s koronavirusom tik pred zdajci. V tem primeru imajo pri OKS rezervne scenarije: "Do 24. januarja je prijava športnikov na igre. To je določil MOK. Po tem datumu se aktivira postopek, ki pomeni zamenjavo športnika na podlagi poškodbe, predvidevamo pa tudi zaradi okužbe s koronavirusom. Če bomo imeli v tem primeru potencialno zamenjavo, je treba preveriti, ali ima ta zamenjava pravico do nastopa, ki ga določajo mednarodni kriteriji. Menjava se lahko naredi do prvega tehničnega sestanka, ko se potrjujejo stvari za samo tekmo. Če bi denimo posameznik štartal v slalomu in bil pozitiven, na veleslalomu ne bi smel nastopiti. Nemudoma bi šel v izolacijo. In v tem primeru ne bi mogli pripeljati zamenjave za veleslalom. Če bi se to zgodilo pred prvo tekmo, potem bi lahko."

Foto: Guliverimage

Na samem prizorišču se bodo športniki in preostali udeleženci testirali na dnevni bazi. PCR-teste bo iz grla odvzel organizator, in ne bo tako, kot je bilo na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, kjer so reprezentance same oddajale teste. Če bo posameznik dobil obvestilo, bo to pomenilo, da je pozitiven oziroma da je njegov test nedoločljiv.

"Če bo rezultat testa na novi koronavirus te osebe pozitiven, se bo pogledalo, ali ima ta oseba bolezenske znake. Če jih ne bo imela, bo izolacijo preživela v točno določenih prostorih v olimpijski vasi, kot je predvidel organizator. Če pa bo imela bolezenske znake, se bo zdravniška komisija odločila in jo, po potrebi, prepeljala v bolnišnico. Organizator bo kril vse stroške, povezane s tem. Nacionalni komiteji se pogovarjamo tudi o tem, ali lahko asimptomatski športniki preživljajo izolacijo tam, kjer je preostala ekipa. Uradnega odgovora še nimamo," pravi Kolar, ki je bil v preteklosti na olimpijskih igrah vedno pomočnik vodje reprezentance.

Nadgradnja števila medalj?

Če povzamemo, je največ dela s tem, kako posameznike spraviti na prizorišče in hkrati ugoditi vsem zahtevam. Logističnih preprek tudi ni bilo pri zagotavljanju letalskih povezav. Vzpostavljena so bila posebna pravila, še pojasnjuje Kolar: "Na Kitajsko se lahko leti le s čarterskim ali z dodatnim letom. Komercialni let je sicer dovoljen, vendar je vrnitev mogoča le s čarterskim ali z dodatnim letom. Vstopili smo v stik s potovalnim servisom Mednarodne smučarske zveze FIS, ki ima organizirane dodatne lete med Evropo in Pekingom. Prek njih smo uspešno zagotovili prevoze slovenske reprezentance na prizorišče iger."

Žan Košir in Jakov Fak sta na zadnjih zimskih olimpijskih igrah prinesla Sloveniji medaljo. Kako bo letos? Foto: Guliverimage

Preprek do novih slovenskih medalj je torej kar nekaj. Športniki so sicer vajeni vseh teh protokolov, saj jih spremljajo vse od prihoda pandemije covid-19, a vseeno je zagotovo v ozadju prisoten strah, da ne bi bil rezultat testiranja na novi koronavirus pozitiven ravno pred odhodom ali na samem prizorišču. Vendarle so olimpijske igre na vsake štiri leta in možnosti za osvajanja medalj športniki v karieri nimajo veliko. Do Pekinga so slovenski zimski športniki in športnice osvojili 21. medalj, a tudi na prihajajočih igrah ima naša mala država kar nekaj možnosti, da to številko nadgradi.