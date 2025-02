Leto do olimpijskih iger Thomas Bach zaupa Italijanom

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok) Thomas Bach je prepričan, da je Italija eno leto pred začetkom 25. zimskih olimpijskih iger v Milanu in Cortini pripravljena spisati novo poglavje "izjemne" olimpijske zapuščine.

"Italija je pripravljena pisati novo poglavje izjemne olimpijske zgodovine," je zbrani množici v Milanu dejal 71-letni nemški funkcionar Thomas Bach. To bodo sicer tretje zimske igre v Italiji po Cortini d'Ampezzo 1956 in Torinu pred 19 leti. Enainsedemdesetletni predsednik Moka je bil glavni gost posebne prireditve v milanskem gledališču Strehler, na katerem je eno leto pred začetkom ZOI domači krovni zvezi ter še petim drugim državnim komitejem izročil uradna vabila za udeležbo v Milanu in Cortini.

Thomas Bach Foto: Reuters To bodo hkrati zadnje igre, pred katerimi opravlja delo prvega moža Moka, potem ko je na čelu ene največjih športnih organizacij vse od leta 2013. Za njegov položaj se poteguje sedem kandidatov, volitve pa bodo 20. marca v Grčiji. Bach bo na položaju ostal do junija, o kandidatih pa se ni izrekel. "Tu sem zgolj opazovalec," je sprva povedal na to temo. "Vidim, da tekajo naokrog ter novačijo člane Moka. Sočustvujem z njimi ter jih podpiram, saj sem podobno počel pred 12 leti."

Nekdanji olimpijski prvak v sabljanju (1976) je imel nato kratek odgovor na vprašanje novinarjev, ali bodo do začetka iger vsa prizorišča, vključno s sporno stezo za bob in ostale športe na njej, pripravljena. "Da," je odvrnil. Dodal je, da je dobil zagotovila italijanskih oblasti, da bodo v rekordno kratkem času dokončali prenovo za okoljevarstvenike kontroverzne steze, za katero sprva niso našli pogodbenikov za prenovo. Celoten projekt je vreden 120 milijonov evrov, gradnja pa se je začela lanskega februarja.

Na dodatno vprašanje, ali obstaja možnost, da se bodo tekmovanja na ledeni stezi preselila v 6.000 kilometrov oddaljeni ameriški Lake Placid, pa je odgovoril z ne. Pri tem je pohvalil tudi prizadevanje in posredovanje italijanske vlade na čelu s premierko Giorgio Meloni ter ji pripisal "izjemne vodstvene sposobnosti" po sredinem srečanju v Rimu. Enajst od skupno 13 prizorišč je že danes pripravljenih na športna tekmovanja, piše AFP. Na širokem območju od Milana do Cortine se bodo tekmovanja odvijala med 6. in 22. februarjem prihodnje leto.