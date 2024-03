Bo Slovenija leta 2034 gostila zimske olimpijske igre?

"Dogovorili smo se, da začnemo delati na skupni kandidaturi Furlanije-Julijske krajine, Avstrije in Slovenije za organizacijo zimskih olimpijskih iger, ki bodo leta 2034," je povedal predsednik italijanske dežele Furlanije-Julijske krajine Massimiliano Fedriga. Ta se je v Trstu srečal s slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon, poroča tržaški dnevnik Il Piccolo v sobotni izdaji.

"Pripeljati najpomembnejši športni dogodek na svetu v naše kraje s skupno kandidaturo Furlanije-Julijske krajine, Slovenije in Avstrije bi predstavljalo primer izjemnega sodelovanja, ki temelji na dialogu, želji po miru in poglobitvi medsebojne kulturne izmenjave, ki je bila ustvarjena med našo regijo in vsemi sosednjimi državami, kar najbolje predstavlja temeljne vrednote združene Evrope," je povedal Fedriga.

Slovenija že lani soorganizatorica Olimpijskega festivala evropske mladine Ofem

Spomnil je, da so Italija, Avstrija in Slovenija leta 2023 že skupaj pripravile Olimpijski festival evropske mladine Ofem.

Kot navaja Il Piccolo, slovenska zunanja ministrica Fajon podpira projekt. "Strinjam se s tem predlogom. Gre za odlično idejo," je dejala po poročanju dnevnika.

Skupna kandidatura Italije, Avstrije in Slovenije bi se zanašala na že zgrajene športne objekte in obstoječa prizorišča v Trbižu v Italiji, Beljaku in Celovcu v Avstriji ter Kranjski Gori in Planici v Sloveniji.

Italija je zimske olimpijske igre gostila dvakrat, nazadnje leta 2006 v Torinu, pred tem pa leta 1956 v Cortini d'Ampezzo. Milano in Cortina bosta gostila zimske igre leta 2026.

Avstrija je doslej zimske olimpijske igre prav tako gostila dvakrat, obakrat v Innsbrucku, leta 1964 in leta 1976 kot nadomestna lokacija. Denver v ZDA, ki je bil izbran, je naknadno umaknil soglasje za organizacijo iger, saj so prebivalci ameriške zvezne države Kolorado na referendumu zavrnili financiranje iger.