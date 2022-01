Nemec dobil generalko pred Pekingom, nova ničla Slovencev

Nemec Linus Strasser je v Schladmingu osvojil zadnjo preizkušnjo pred olimpijskimi igrami v Pekingu. V Schladmingu je v drugi vožnji s petega mesta napredoval na vrh. Drugo mesto je osvojil Norvežan Atle Lie McGrath (+0,03), ki je v finalu pridobil pet mest. Največji skok pa je uspel Avstrijcu Manuelu Fellerju (+0,39), ta je v finalu iz 28. mesta po prvi vožnji skočil na oder za zmagovalce. Pridobil je kar 25 mest.

Vodilni po prvi vožnji Šved Kristoffer Jakobsen v finalu ni zdržal pritiska in je odstopil že po nekaj sekundah, tako kot Italijan Giuliano Razzoli, ki je bil po polovici tekme na drugem mestu.

Najboljši trije v Schladmingu Foto: Guliverimage

Nemški smučar je na šestem slalomu sezone postal še šesti različni zmagovalec v tej sezoni. Na petih moških slalomih v tej sezoni je bilo prav toliko različnih zmagovalcev. Francoz Clement Noel je zmagal v Val d'Iseru, Norvežan Sebastian Foss-Solevaag je slavil v Madonni di Campiglio, Avstrijec Johannes Strolz je dobil Adelboden, Lucas Braathen je bil najboljši v Wengnu, Britanec Dave Ryding pa je osvojil prestižni Kitzbühel.

Slovenija ni imela svojega predstavnika. Žan Kranjec je v prvi vožnji s številko 37 ob prihodu v cilj zaostal 2,89 in osvojil 37. mesto. Tijanu Marovtu pa se je takoj po startu zgodila napaka in se je ekspresno poslovil brez uvrstitve. To je druga zaporedna slalomska ničla za Slovenijo po Kitzbühlu.

Žan Kranjec je bil 37. Foto: Guliverimage

"Tukaj je bila drugačna tekma kot v Kitzbühelu. Tam se je Žan relativno dobro znašel, tukaj pa je bila tekma za prave specialiste v slalomu. Kratke razdalje in bolj ali manj enakomerna hitrost. Proga je bila zelo dobro narejena in pravzaprav preprosta. Tukaj se je zelo poznalo, če se je tekmovalec narobe lotil proge. Takoj se je videlo na času, kar se je v prvem teku poznalo tudi pri Fellerju in morda še pri kom drugem od boljših slalomistov. Žanu danes ni uspelo najti pravega 'tajminga' in prave hitrosti. Tijan je odstopil zelo zgodaj in je o tem težko karkoli povedati," je nastopa Slovencev ocenil trener Klemen Bergant.

Današnji slalom je bila zadnja moška tekma v svetovnem pokalu pred zimskimi olimpijskimi igrami, te se bodo 4. februarja začele v Pekingu. V slalomskem seštevku vodi Braathen z 257 točkami pred Foss-Solevaagom (220) in Fellerjem (185). Švicar Marco Odermatt, ki je že začel predolimpijski premor, ostaja vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala.