Vprašljiv nastop Mete Hrovat, ki spet čuti bolečine v kolenu

"Meta trenira postopno, veliko manj kot prejšnja leta. Prizadevamo si, da bi jo vsaj do sredine sezone pripeljali v dobro formo. Še ne vemo, ali bo sploh lahko nastopila v Söldnu ali ne," je danes za STA dejal Denis Šteharnik, ki je s tekmovalko iz Podkorena znova začel sodelovati po koncu pretekle sezone.

"Ne moremo veliko načrtovati, gremo iz dneva v dan in poskušamo iztržiti največ, kar lahko, in pri tem ne preobremeniti kolena," je še dodal.

Težave s kolenom so posledica grdega padca 6. marca v finalu veleslaloma v Lenzerheideju. Operativnega posega ni imela, kljub petmesečnemu premoru pa so se bolečine ponovile.

Nastop v Söldnu pod vprašajem

Denis Šteharnik iz Val Senalesa sporoča, kako stanje kolena Mete Hrovat ni dobro. Foto: Sportida "Po Argentini sem bila zelo zadovoljna s tem, kako potekajo treningi. Ko smo prišli na nekoliko težji teren v Saas Feeju, predvsem na tršo podlago, sem že spet začela čutiti bolečino v kolenu," je prejšnji teden na predstavitvi reprezentanc v Planici za STA dejala 24-letna tekmovalka iz Podkorena.

"Koleno malenkost čutim, ko pa pride do maksimalnih naporov, pa nisem sposobna odsmučati tako, kot je treba, če želim smučati na najvišji ravni."

"Se res maksimalno trudimo iskati rešitve, da ne bi prekinjala smučarskega treninga, ampak da bi ga dozirala, da bo koleno še zdržalo," pravi.

"V Söldnu nisem stoodstotno prepričana, da bom nastopila. Gremo iz tedna v teden. Skušamo zmanjšati škodo, ki nastaja zaradi primanjkljaja treningov, in hkrati preprečiti nadaljnjo škodo zaradi samih treningov," je še dodala.

Ne silimo je, da mora nastopiti

22. oktobra se na ledeniku Rettenbach začenja nova sezona svetovnega pokala. Foto: Guliverimage "Prejšnji teden, ko smo bili tri dni v Hintertuxu na lažjem terenu, je bilo za silo v redu, zdaj smo se prestavili na težji teren v Val Senales, kjer bomo opravili od tri do štiri dni treninga. Bomo videli, kako bo. Smo čisto odvisni od njenega kolena. Stanje v glavnem ni dobro," je iz Italije sporočil Šteharnik, ki je tudi trener Neje Dvornik.

"Po vrnitvi iz Ushuaije je prvič delala kondicijo, tako kot si je želela. Potem pa se je po dveh dneh lažjega treninga v Saas Feeju koleno vnelo in smo že spet bili na začetku. Tudi po dveh dneh premora ni šlo," je opisal Šteharnik.

"Če bo pripravljena za Sölden, bo, če pa ne, pač ne bo. Bo pa ves čas z ekipo na treningih. Ne silimo je, da mora nastopiti v Söldnu. Vse, kar smo do zdaj naredili, ko smo skrbeli za njeno koleno, bi lahko šlo zaradi ene tekme v nič".

Robnikova okoli novega leta že na treningih?

Na južnotirolskem ledeniku Schnalstal so tudi Andreja Slokar, Ana Bucik in Neja Dvornik, ki bodo zanesljivo nastopile v Söldnu. Že prej si je Tina Robnik pri padcu na treningu v Saas Feeju zlomila desno koleno. Po najbolj optimističnem scenariju bi lahko Lučanka že okoli novega leta začela trenirati in kasneje tudi tekmovati.

Tina Robnik okreva po hudi poškodbi kolena, zaradi katere bo izpustila kar nekaj mesecev tekem svetovnega pokala. Foto: Guliverimage

"Upajmo, da bo s kolenom bolje in da bo lahko Meta normalno tekmovala," pa je dejal glavni trener ženske ekipe za tehnični disciplini Sergej Poljšak, ki je tudi pojasnil, da jim je med pripravami v Argentini nekaj zapletov povzročil novi koronavirus.

Slokar, Bucik in Robnik so v Argentini staknile okužbo s koronavirusom. "Neja in Meta bolezni covid-19 nista imeli, tudi pri drugih ni šlo za hudo obliko, so obležale za dan, dva, dva dneva sem tudi sam obležal zaradi tega," je še dejal Poljšak.