Herlingsu se po napaki izmika 110. zmaga, Pancar v prvi vožnji 11.

Lani oktobra smo na najljubši progi Tima Gajserja v Matterley Basinu v Angliji spremljali za Slovenijo zgodovinski pokal narodov v motokrosu, saj so Gajser, Jan Pancar in Jaka Peklaj osvojili sedmo mesto. Letos to prizorišče gosti 12. dirko svetovnega prvenstva. Gajser še okreva po operaciji rame, Pancar pa je bil v prvi vožnji 11. Dobil jo je Glenn Coldenhoff. Jeffrey Herlings je bil po napaki četrti in se mu izmika 110. zmaga.