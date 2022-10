Naj Mekinc sezono začel z 19. mestom

Deskarji na snegu so poolimpijsko sezono svetovnega pokala odprli s tekmo v skokih prostega sloga (big air) v švicarskem Churu. S kvalifikacijskima skokoma so "Big Air soboto" začeli moški. Naš edini predstavnik, Naj Mekinc, se je v konkurenci oseminštiridesetih deskarjev uvrstil na devetnajsto mesto.

Edini Slovenec na tekmi, 21-letni Naj Mekinc, je nastopil v drugi moški kvalifikacijski skupini. Že s prvim uspešno izvedenim skokom (deveta ocena serije) je nakazal, da bi se utegnil približati ali pa prvič v karieri uvrstiti med najboljšo peterico v svoji kvalifikacijski skupini, kar bi pomenilo večerni finale.

V drugo je zelo dobro pripravljeni Ljubljančan nastop še stopnjeval (šesta ocena serije) in z izkupičkom 70.50 zasedel končno 12. mesto v skupini, kar je zadostovalo za skupno 19. mesto. To je Mekinčeva najvišja uvrstitev v svetovnem pokalu v tej disciplini ter tretja najboljša. Višje (18. in 17. mesto) je bil dvakrat le v disciplini snežni park (slopestyle), so sporolili iz Smučarske zveze Slovenije.

"Zelo sem zadovoljen. Naj je nastopil v zelo težki skupini, kar lahko vidimo tudi po ocenah. V prvi bi bil namreč še štiri mesta višje in samo šest točk od večernega finala. Z oceno 76.50 je bil namreč ovrednoten drugi poizkus Avstrijca Clemensa Millauerja, ki se je iz te skupine kot peti uvrstil v finale. Sam sem bil prepričan, da bo Naj dobil višji oceni. Kljub vsemu, zelo lep in spodbuden začetek. Gremo naprej," je bil po uvodni preizkušnji sezone zadovoljen trener slovenske reprezentance Matevž Pristavec.

