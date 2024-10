Mednarodna smučarska zveza (FIS) je spomladi leta 2023 naznanila novo tekmovanje, igre FIS (FIS Games), ki naj bi luč sveta ugledalo leta 2028. Združevalo naj bi športnike in športnice tako iz olimpijskih kot neolimpijskih zimskih športov, pa tudi parašportnike, ki bi se potegovali za okoli sto kompletov kolajn. A zapleta se s prizoriščem iger, saj interesa za gostiteljstvo ni.

Igre FIS, zamisel predsednika Mednarodne smučarske zveze Johana Eliascha, naj bi bile na sporedu vsaka štiri leta, in sicer v letih, ko ni olimpijskih iger ali svetovnih prvenstev. Prvo 16-dnevno tekmovanje naj bi izvedli leta 2028, predvideno je bilo, da bi gostitelja izbrali spomladi letos, a se to ni zgodilo, saj se zapleta pri iskanju organizatorja.

Generalni sekretar FIS Michel Vion je bil lani novembra optimističen glede prireditve. Dejal je, da ga veseli veliko zanimanje za organizacijo prve tovrstne prireditve, a so se od takrat stvari spremenile. Največje zanimanje za gostiteljstvo sta sprva pokazala Lillehammer in St. Moritz, a nobeno od prizorišč naj ne bi bilo več v igri.

Johan Eliasch Foto: Guliverimage

Po pisanju skijumping.pl norveška zveza od FIS ni prejela finančnih garancij niti zadostnih informacij o tveganjih, povezanih s podpisom pogodbe za organizacijo dogodka. Upravni odbor je tako spomladi pobudi rekel odločen "ne".

V švicarskih medijih pa so se nedavno pojavile izjave članov švicarske smučarske zveze, ki sicer samo pobudo še podpirajo, nimajo pa več interesa za organizacijo iger FIS. Švicarje bolj zanima gostiteljstvo svetovnega prvenstva v smučanju leta 2031 ali 2033, mikavne pa so zanje tudi zimske olimpijske igre leta 2038, tako da naj bi svoje napore in finance usmerili v katerega od teh dogodkov.

Športniki naj bi na igrah FIS borili za okoli sto kompletov odličij. Foto: Reuters

Športniki naj bi se na igrah FIS borili za okoli sto kompletov odličij. Med drugim bi se pomerili v alpskem smučanju, teku na smučeh, smučarskih skokih, deskanju (alpsko deskanje, skoki na veliki skakalnici, snežni žleb, smučanje po objektih, deskarski kros), smučarskem krosu, nordijski kombinaciji, hitrostnem smučanju, telemark smučanju, parazimskih športih ...